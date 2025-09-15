Στην Αθήνα «πάτησε» η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket της Ρίγας στη Λετονία.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική μας ομάδα ανέβηκε στο βάθρο του Eurobasket και ο Βασίλης Σπανούλης με τους διεθνείς έστειλαν το… μήνυμα για την επόμενη ημέρα.

Οι παίκτες της Εθνικής εμφανίστηκαν με τα μετάλλια στο στήθος και υπό τους ήχους του «Final Countdown».

Η γαλανόλευκη αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), με την υποδοχή να περιλαμβάνει λουλούδια και θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε προετοιμάσει ειδικά αναμνηστικά για να τιμήσει τους παίκτες και να τους ευχαριστήσει για την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Βασίλης Σπανούλης βγήκε πρώτος από την αίθουσα αφίξεων, λαμβάνοντας καθολικό χειροκρότημα, με τους διεθνείς να βγαίνουν με τα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να το χαίρεται ιδιαιτέρως.

