Ένοχοι για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis.

Ειδικότερα, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σχετικά με όσα είχε καταθέσει σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης αιτούνται την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στους δύο καταδικασθέντες.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και να απαλλαχθούν για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν στους ισχυρισμούς τους για τα πολιτικά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι όσα κατάθεσαν ενώπιον των εισαγγελέων διαφθοράς, τα πληροφορήθηκαν από τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Κάτι που ο ίδιος καταθέτοντας στο δικαστήριο διέψευσε κατηγορηματικά.

Πηγή: cnn.gr