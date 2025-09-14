Στους 578 ανέρχονται οι μετανάστες από τη Λιβύη, που προσέγγισαν με 9 βάρκες τη Γαύδο σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Μαζί με τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ο αριθμός αγγίζει πλέον τους 1.139, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές, που αναζητούν άμεσο τρόπο μετακίνησης ικανού αριθμού προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας.

Εντός της ημέρας αναμένεται η σταδιακή αναχώρηση των μεταναστών από τη Γαύδο προς τα Χανιά, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια από το υπουργείο Μετανάστευσης, προκειμένου να φύγουν οι πρώτοι από τους κρατούμενους τη Δευτέρα τμηματικά προς κλειστές δομές, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Αύριο, Δευτέρα -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων- αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα με τα συναρμόδια υπουργεία για το θέμα.

Στο μεταξύ, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η γραμμή Γαύδος – Παλαιόχωρα. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των μεταναστών με το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος – Χώρα Σφακίων, μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων για τη μεταφορά τους στον χώρο της Αγυιάς.



Χθες το βράδυ το κλίμα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν επεισόδια από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολλές ημέρες στην κλειστή δομή και είναι σε κατάσταση μόνιμου άγχους και εκνευρισμού.

