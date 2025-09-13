Έναν πραγματικό εφιάλτη διαρκείας έζησε στα χέρια δύο ανηλίκων, ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, από τέλη Αυγούστου έως την περασμένη Κυριακή, οι δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών, τον εξύβριζαν επανειλημμένα μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ενώ το περασμένο Σάββατο τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου, όπου τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά. Μάλιστα, ο ένας εξ’ αυτών, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Την επόμενη ημέρα οι δράστες εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου τον ξυλοκόπησαν και τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη και παράλληλα ο ένας βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του.

Μετά την καταγγελία του θύματος και του πατέρα του, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα