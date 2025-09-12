Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατηγορείται ότι αναρτούσε τα τελευταία 2ωρα, μέσω προσωπικού του λογαριασμού σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης, 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας.





Είχε προηγηθεί καταγγελία του υπουργού, οπότε ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψή του 52χρονου, χθες το μεσημέρι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβρισης (κατ' εξακολούθηση), μέσω του διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου ο συλληφθείς προέβη στις επίμαχες αναρτήσεις, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες του διαδικτύου σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Κατά πληροφορίες, η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.