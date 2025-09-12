Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, εδραιώνοντας τη θέση της ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος. Η ξεκάθαρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών υποδηλώνει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να δει την Ελλάδα να εξελίσσεται σε αξιόπιστο και ισχυρό εταίρο στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

LNG και Κάθετος Διάδρομος



Όπως τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, στόχος των ΗΠΑ είναι η Ελλάδα να λειτουργήσει ως πύλη εισαγωγής αμερικανικού LNG, το οποίο θα διοχετεύεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου μέχρι την Ουκρανία. Το σχέδιο αυτό προϋποθέτει νέες επενδύσεις στη Ρεβυθούσα και στρατηγικές κινήσεις που θα καταστήσουν τον Διάδρομο ανταγωνιστικό. Ήδη οι εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως κομβικό σημείο τροφοδοσίας της Ευρώπης.

Η επίσκεψη Burgum στη Ρεβυθούσα



Η παρουσία του Doug Burgum στην Ελλάδα επιβεβαίωσε τη σημασία αυτής της προοπτικής. Στις συναντήσεις του με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και κορυφαίους επιχειρηματίες του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Αλέξανδρος Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ), Ευάγγελος Μυτιληναίος (METLEN), Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy) και Μαρία Ρίτα Γκάλι (ΔΕΣΦΑ), επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των εισαγωγών LNG και ανάπτυξη υποδομών.

Συνεργασία και επενδύσεις



Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες προσανατολίζονται ήδη σε μακροχρόνια συμβόλαια 10ετίας και 20ετίας που μπορούν να διασφαλίσουν ανταγωνιστικές τιμές και να ενισχύσουν τον Κάθετο Διάδρομο. Ο Burgum υπογράμμισε ότι η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, οι οποίες όμως απαιτούν φθηνή και αξιόπιστη ενέργεια.

Γεωπολιτική διάσταση



Η επιλογή της Ελλάδας ως πρώτης χώρας που επισκέπτεται ο Burgum μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στέλνει σαφές μήνυμα: η Ουάσιγκτον θεωρεί τη χώρα μας στρατηγικό εταίρο στην περιοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές πρωτοβουλίες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Ελληνική οπτική

«Η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι το 2025 το 81% των εισαγωγών LNG θα προέρχεται από τις ΗΠΑ, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι.

Chevron και νέα εποχή



Η είσοδος της Chevron μέσω συνεργασίας με τη Helleniq Energy για έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Η επέκταση των περιοχών παραχώρησης διπλασιάζει τις εκτάσεις έρευνας στα 47.000 τ.χλμ., αυξάνοντας τις πιθανότητες ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων.

Τα γεωπολιτικά οφέλη είναι σαφή: η παρουσία αμερικανικών κολοσσών ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ απέναντι σε αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων από Τουρκία και Λιβύη, ενώ παράλληλα καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.