Στο πλαίσιο της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, για το ψήφισμα σχετικά με την παράνομη κράτηση των Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, τρεις Έλληνες Ευρωβουλευτές ανέβηκαν στο βήμα την Τετάρτη για να καταγγείλουν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και να ζητήσουν άμεση δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την δική του τοποθέτηση ο καθένας, ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων ομήρων και κατέκριναν την στάση της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεκτική και αποφασιστική στάση από την ΕΕ.

Ο Νίκος Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ, S&D) τόνισε την επιθετική πολιτική της Τουρκίας και τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Δεν αρκεί που ο Ερντογάν έχει αναλάβει τη μισή Λιβύη, δεν αρκεί που έχει πάρει τη Συρία και την ελέγχει, δεν αρκεί που πριν μερικά χρόνια βομβάρδισε την Αρμενία. Δεν αρκεί που προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία και να ονομάσει το Αιγαίο "ΤουργΑιγαίο", δεν αρκεί που έχει φυλακίσει πολλούς Κούρδους και τους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης και αλλού. Τώρα θέλει να φυλακίσει και Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Ποιο είναι το έγκλημά τους; Ότι θέλουν να επισκεφτούν τα πάτρια εδάφη. Με την ψήφο μας αύριο, που εδώ η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στηρίζει τουλάχιστον, θα καταγγείλουμε την ενέργεια αυτή και θα ζητήσουμε την απελευθέρωσή τους. Επίσης, εμείς οι Έλληνες εδώ σήμερα ζητάμε να προσέξουμε πάρα πολύ με την αρχιτεκτονική του SAFE και μέχρι να εκδημοκρατιστεί η Τουρκία, να μην είναι μέλος αυτής της καινούργιας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης».

Ο Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ, The Left) ανέφερε την προσωπική του ιστορία και τον πόνο του ξεριζωμού που βίωσαν χιλιάδες Κύπριοι: «Εγώ κατάγομαι από την Κύπρο, η μητέρα μου έζησε και μεγάλωσε στο Βαρώσι της Αμμοχώστου μέχρι τα 12 της χρόνια, μέχρι να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της για να σώσει τη ζωή της, ύστερα από την παράνομη εισβολή των Τούρκων. Δε σταμάτησαν ούτε η γιαγιά μου ούτε ο παππούς μου να μου μιλάνε για τον πόνο του ξεριζωμού και την αδικία που βίωσαν. Κι εσείς, αν σας παίρναν παράνομα το σπίτι, πως θα νιώθατε; Αυτός ο πόνος έχει αναζωπυρωθεί τώρα με την παράνομη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες, είναι θύματα, είναι όμηροι ενός παιχνιδιού που παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αυθαίρετη κράτησή τους δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας μόνο για την Κύπρο αλλά για όλη την Ένωση. Καλώ λοιπόν αυτό το Σώμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα για την απελευθέρωσή τους».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου (Πατριώτες για την Ευρώπη, PfE), αναφέρθηκε στην παράνομη σύλληψη λέγοντας ότι «στις 19 Ιουλίου, πέντε Ελληνοκύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες συνελήφθησαν παράνομα στα κατεχόμενα. Δύο ηλικιωμένα ζευγάρια πήγαν να δουν τα σπίτια τους, κλεμμένα από την τουρκική εισβολή του '74. Η Τουρκία κρατάει ομήρους με φτιαχτές κατηγορίες. Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν αν εμείς κρατούσαμε Τούρκους ομήρους. Αυτή είναι η Τουρκία που θέλετε να βάλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Αλλά όπως λέει και η σοφή παροιμία, "ο λύκος και αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε μήτε την κεφαλή του”».

Πηγή: ΚΥΠΕ