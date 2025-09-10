Πρόταση για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού κεντρικού μηχανισμού πυρόσβεσης, ο οποίος θα αναλαμβάνει τόσο την κατάσβεση των πυρκαγιών όσο και την καταγραφή των ζημιών που προκαλούν, παρουσίασε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

Μία ημέρα αργότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία Πυροσβεστικού Κόμβου στην Κύπρο. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, καταφέρνοντας τελικά να το προωθήσει.

Η τοποθέτηση του Γ. Αυτιά στην Ολομέλεια

«Οι πυρκαγιές αποτελούν πραγματική μάστιγα για τις χώρες του Νότου. Από την Πορτογαλία έως την Ελλάδα βιώνουμε απίστευτες καταστάσεις. Χρειάζεται λοιπόν ρεαλιστική αντιμετώπιση. Στις επόμενες ημέρες, στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συμμετέχω, θα καταθέσω πρόταση για τη δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου πυρόσβεσης. Σήμερα βασιζόμαστε αποκλειστικά στην καλή θέληση κάθε Πρωθυπουργού να διαθέσει αεροσκάφη.

Προτείνω ένα ενιαίο ευρωπαϊκό όργανο, με έδρα σε χώρα του Νότου, που παράλληλα θα καταγράφει τις ζημιές και θα αποζημιώνει τους πληγέντες μέσα σε 12 εβδομάδες. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε από πρώτο χέρι το δράμα των πυρκαγιών στη δική σας χώρα, όπως και πολλοί συνάδελφοι. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί η φωτιά είναι ό,τι πιο καταστροφικό για τα κράτη μας. Σας ευχαριστώ».