Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στην Εύβοια.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χλμ. νότια του Προκοπίου με εστιακός βάθος 5χλμ.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
SigmaLive
