Ισχυρός σεισμός σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα εκδηλώθηκε χθες βράδυ.

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

Ο σεισμός κτύπησε την ώρα που άρχιζε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».

Ταρακουνήθηκε και ο Ιβάν!

Ο σεισμός ταρακούνησε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος την ώρα που έδινε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα Ελλάδα - Δανία, ο οποίος για την ιστορία έληξε 0-3.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και protothema.gr