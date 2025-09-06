Δρομολογούνται εντός των επόμενων ημερών διαδικασίες διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, καθώς χθες μετέβη ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και παρέλαβε τον Δαμιανό και εννέα μοναχούς που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου αναφέρεται πως «προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή».

Όπως σημειώνεται η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ