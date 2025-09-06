Σε μια είδηση η οποία δείχνει πιθανή έλλειψη σχεδιασμού, αστυνομικοί παραμένουν ακινητοποιημένοι σε χασισοφυτεία στην ορεινή Κορινθία.

Οι εν λόγω ένστολοι έχοντας την πληροφορία πως στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στις Καρυές υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες χασισιφυτείες της περιοχής, συμμετείχαν σε επιχείρηση για να ξηλώσουν τα δενδρύλλια και να συλλάβουν τους ιδιοκτήτες των φυτών.

Όπως όμως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, Χρήστος Βλαχοπάνος, ο οποίος επεσήμανε ότι από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριου μέσου με δίχτυ για να απομακρυνθούν τα δενδρύλλια. ο Κύριος Βλαχοπάνος έκανε λόγο για 2.012 δενδρύλλια κάνναβης.

Όμως αυτό δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό ενώ έχουν υπάρξει και υπηρεσιακές αρνήσεις από την πυροσβεστική και τον στρατό για την διάθεση ελικοπτέρου, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας Γιώργος Μαυροειδής. Ο αριθμός των 60 αστυνομικών που παραμένουν στην περιοχή που ανέφερε ο Γιώργος Μαυροειδής δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί από την ΕΛΑΣ.

«Έγινε προσπάθεια και με το Στρατό να διατεθεί ελικόπτερο, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Έτσι, οι αστυνομικοί μεταφέρουν τα δέντρα με τα πόδια. Υπολογίζουμε να τελειώσουμε σήμερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι 60 αστυνομικοί που κουβαλάνε δέντρα δεν μπορούν ταυτόχρονα να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες», σημείωσε.

Ελλείψει δρόμων και μονάχα μέσω μονοπατιών, ο Γιώργος Μαυροειδής δήλωσε ότι «Χρειαζόμαστε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά με τα πόδια από το σημείο που αφήνουμε τα οχήματα μέχρι να φτάσουμε στη φυτεία. Ούτε αγροτικό, ούτε μηχανάκι δεν μπορεί να φτάσει. Έτσι, οι συνάδελφοι παίρνουν τα δενδρύλλια επ’ ώμου, μέσα σε σακούλες, και τα κατεβάζουν με τα πόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί φυλάνε τα δενδρύλλια – Χρειάζεται 2μιση – 3 ώρες πεζοπορία από τη χασισοφυτεία

«Μέχρι αυτή την ώρα οι συνάδελφοι είναι “εγκλωβισμένοι” στην ορεινή περιοχή υπό αντίξοες συνθήκες, χωρίς τα βασικά, και φυλάνε τα ξεριζωμένα δενδρύλλια και περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού κάποιο εναέριο μέσο», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας.

Η χασισοφυτεία εντοπίστηκε σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Κορινθίας. Οι δρόμοι είναι κακοί ακόμα και με άσφαλτο, ενώ ένα μεγάλο μέρος είναι από τσιμέντο ή χωματόδρομους. Όλοι οι δρόμοι έχουν μεγάλη κλίση. Αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί μέχρι ένα σημείο και στη συνέχεια οι αστυνομικοί πρέπει να περιπατήσουν από 1 ώρα και 20 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά για να αφήσουν 1 ή δύο δενδρύλλια κάνναβης προς καταστροφή.

Την στιγμή της επιχείρησης χρειάστηκαν μιάμιση ώρα να προσεγγίσουν το σημείο και ανέβηκαν χαράδρα 700 μέτρων με κλίση 80 μοιρών, με αποτέλεσμα τώρα να μην μπορούν να κατέβουν με 2.012 δενδρύλλια προς καταστροφή. Το χτύπημα στους καλλιεργητές ήρθε περίπου 40-50 ημέρες πριν την συγκομιδή, παρότι τα δενδρύλλια ήταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας ζητά να να προνοήσει η ΕΛΑΣ προκειμένου να πάει στην περιοχή ελικόπτερο με δίχτυ όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις για να μεταφερθούν τα δενδρύλλια κάνναβης και να απεγκλωβιστούν οι αστυνομικοί. Το γεγονός πως 60 αστυνομικοί «αποκλείστηκαν» σε επιχείρηση και παραμένουν εγκλωβισμένοι δείχνει πρόχειρο σχεδιασμό της επιχείρησης.

Πηγή: In.gr