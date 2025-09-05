Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη το πρωί της Παρασκευής στις γραμμές του προαστιακού στο Μεταξουργείο όταν συρμός παρέσυρε πεζό ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο με αποτέλεσμα ο συρμός να τον παρασύρει.

Ο άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άστεγος είναι νεκρός ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό της σορού από τις γραμμές.

Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού.

Πηγή: ΕΡΤ