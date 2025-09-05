Η υπόθεση της μαφίας των Χανίων έχει ανοίξει ένα πολύπλοκο πλέγμα ερωτημάτων που αγγίζει την τοπική κοινωνία, την πολιτική ζωή αλλά και τον εκκλησιαστικό χώρο. Δύο συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. και περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρονται ευθέως στο όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, με τον φερόμενο ως εγκέφαλο της οργάνωσης να ζητά, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ρουσφέτι από τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να εκλεγεί στον μητροπολιτικό θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η αναφορά στο όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, αν και γίνεται από τρίτους, έχει δημιουργήσει αναπόφευκτα ερωτήματα γύρω από το πρόσωπό του. Ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται, δεν είχε καμία γνώση ούτε συμμετοχή στις ενέργειες που περιγράφονται στα ηχητικά. Μετά τη δημοσιοποίηση και του δεύτερου αποσπάσματος, ο Αρχιμανδρίτης επέλεξε να απαντήσει στις ερωτήσεις που το θέσαμε.

Όπως σημειώνει, οι συνομιλίες του με τον κατηγορούμενο ξενοδόχο περιορίζονταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής. «Ήταν συνομιλίες πνευματικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτές που έχω με χιλιάδες πιστούς. Δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε σχέση με το πότε αντιλήφθηκε την εμπλοκή του συγκεκριμένου ανθρώπου σε ποινικά αδικήματα, απάντησε ότι αυτό το πληροφορήθηκε μόνο από τα δημοσιεύματα και το περιεχόμενο της δικογραφίας.

«Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία υποψία από μέρους μου», τονίζει, ενώ διευκρινίζει πως δεν είχε οποιαδήποτε επαφή με άλλα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση. Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι ζητήθηκε πολιτική μεσολάβηση για την εκλογή του, ο ίδιος είναι κατηγορηματικός: «Ουδέποτε ζήτησα ή αποδέχθηκα τέτοια μεσολάβηση. Αν κάποιος επικαλέστηκε κάτι τέτοιο, το έκανε χωρίς τη δική μου γνώση ή έγκριση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται απολύτως την εκκλησιαστική διαδικασία εκλογής μητροπολιτών.

«Δεν παρέδωσα ποτέ λείψανα Αγίων»

Σχετικά με τις αναφορές στη δικογραφία περί «διανομής ιερών λειψάνων», ο κ. Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Δεν παρέδωσα ποτέ λείψανα Αγίων. Ο σεβασμός μου στα λείψανα είναι απόλυτος και δεν μπορεί να συνδέεται με ανταλλάγματα», αναφέρει, εκτιμώντας ότι υπήρξε παρερμηνεία ή αλλοίωση λόγων ώστε να δημιουργηθεί εικόνα εμπλοκής του. Παράλληλα, θεωρεί πιθανό το όνομά του να χρησιμοποιήθηκε από τρίτους για να δώσει κύρος στις δικές τους ενέργειες.

«Με θλίβει που το όνομά μου εργαλειοποιήθηκε χωρίς τη θέλησή μου», επισημαίνει. Όταν ρωτήθηκε για τους «σκοτεινούς κύκλους» που, όπως έχει αναφέρει, αντιμάχονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπα, σημειώνοντας ωστόσο ότι διαχρονικά υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν να πλήξουν την ενότητα της Εκκλησίας, συχνά μέσω της σπίλωσης κληρικών. Όσο για την επίδραση τέτοιων υποθέσεων στην εικόνα της Εκκλησίας, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι «πληγώνουν και σκανδαλίζουν τον λαό», καλώντας όμως τους πιστούς να μην απομακρύνονται αλλά να προσεύχονται, με την πεποίθηση ότι «η Εκκλησία θεραπεύει τα τραύματά της με την αλήθεια και τη διαφάνεια».

Διευκρινίζει, τέλος, ότι δεν έχει δεχθεί πιέσεις ή απειλές, αλλά ξεκαθαρίζει πως ακόμη κι αν υπήρχαν, «δεν θα υποκύψω ποτέ σε πιέσεις που αντιβαίνουν στην ιερωσύνη και στο εκκλησιαστικό ήθος». Για το πώς βιώνει τη δημόσια στοχοποίηση, σημειώνει ότι πρόκειται για έναν «βαρύ σταυρό», τον οποίο σηκώνει με προσευχή και υπομονή. «Θυμάμαι τον λόγο του Χριστού: “Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι”· αυτό με κρατά όρθιο μέχρι να αποκατασταθεί η αλήθεια», καταλήγει.

