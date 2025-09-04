Δύο πτώματα, ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας, στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και ένα κυνηγητικό όπλο, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όπως αποκάλυψε μαρτυρία γειτόνισσας στο ERTnews, άκουσε πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας, κάτι που ίσως διευκολύνει τις Αρχές στις έρευνές τους.

Πηγή: ΕΡΤ