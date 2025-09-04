Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό προορισμό για ισραηλινά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν «απλωθεί» σε πολλαπλούς τομείς, από τη βαριά βιομηχανία μέχρι τη φιλοξενία και το real estate. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ΕΛΒΟ και Ρόδο δείχνουν την ένταση του ενδιαφέροντος, αλλά και την πρόθεση των Ισραηλινών να εδραιώσουν μακροπρόθεσμη παρουσία στη χώρα.

Η SK Group και η νέα ΕΛΒΟ



Η είδηση ότι η ισραηλινή SK Group απέκτησε το 100% της ΕΛΒΟ, της ιστορικής ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων, σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή βάση του ομίλου στην Ευρώπη. «Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ομίλου Ρόνεν Χαμούντοτ, προαναγγέλλοντας σχέδια για μετατροπή της σε διεθνή κόμβο παραγωγής και εξαγωγών στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών οχημάτων σε περίπου 60 χώρες.



Η Ρόδος στο επίκεντρο



Σύμφωνα με το New Money, στη Μαρίνες Ρόδου Α.Ε., άλλαξε χέρια το 85% των μετοχών, με τρεις μεγαλοεπενδυτές –ανάμεσά τους και ισραηλινά κεφάλαια– να εισέρχονται στο μετοχικό σχήμα. Η μαρίνα, με τρέχουσα χωρητικότητα 440 σκαφών και δυνατότητα να φτάσει τα 620, ενισχύεται από επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, εστίαση, πολυτελείς κατοικίες και αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τουρισμός και φιλοξενία: το μεγάλο χαρτί



Η παρουσία Ισραηλινών στον ξενοδοχειακό τομέα ενισχύεται συνεχώς:

Israel Canada Hotels: απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της Brown Hotels στην Ελλάδα, ενώ σχεδιάζει νέες εξαγορές.

Fattal House of Hotels: με επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζει το πρώτο της ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το NYX Thessaloniki, και στοχεύει σε Χαλκιδική και άλλα νησιά.

Aluma Hotels & Resorts: προχωρά σε επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ για πέντε ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με συνεργασία με τη Hilton.

Prima Hotels: ήδη διαθέτει τρεις μονάδες στην Αθήνα και εξετάζει νέες κινήσεις.

Real estate και πτήσεις



Το ισχυρό αποτύπωμα των Ισραηλινών στο real estate (μέσω Gnosis, Zoia, Diamona κ.ά.) ενισχύεται από τη δυναμική στον τουρισμό. Παρά το «πάγωμα» πτήσεων το καλοκαίρι του 2024, η κίνηση Ελλάδας–Ισραήλ ανακάμπτει θεαματικά:





Στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφηκε αύξηση 12,6% τον Ιούλιο 2025.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι αφίξεις Ισραηλινών το επτάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 51% (202.000 επισκέπτες).

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο προορισμό στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν», με 1,82 εκατ. επιβάτες το 2024.



Στρατηγικός εταίρος στην Ευρώπη



Η ένταση των επενδύσεων και τα στατιστικά της τουριστικής ροής αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο για τους Ισραηλινούς. Από την άμυνα μέχρι τη φιλοξενία, η χώρα προσελκύει κεφάλαια που αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, τοποθετώντας την ως μόνιμη βάση ισραηλινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη.