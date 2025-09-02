Για το φαινόμενο της παρουσίας τουρκικών μηχανότρατων που αλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ρωτήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε (εμμέσως πλην σαφώς) σε μια άτυπη ελληνοτουρκική συμφωνία που προέκυψε με αφορμή την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών (Δημήτρης Κούκλατζης και Άγγελος Μητρετώδης), που είχαν συλληφθεί το 2017 στην Τουρκία.

Το φαινόμενο της παράνομης τουρκικής αλιείας έχει ενταθεί το φετινό καλοκαίρι, με τουρκικά σκάφη να κινούνται ανεμπόδιστα σε περιοχές όπως η Σαμοθράκη, το Αγαθονήσι και μέχρι και τις Κυκλάδες, προκαλώντας ανησυχία ειδικών που κάνουν λόγο για σαφή παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας.



Αν και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις καταδίωξης και αποτροπής των τουρκικών αλιευτικών από το Λιμενικό, οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να αποτελούν εξαιρέσεις. Παρότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει σύλληψη και δίωξη, η εφαρμογή του φαίνεται ανεπαρκής.

Ειδικά για την παρουσία τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες, ο υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για “αβλαβή διέλευση”, με τα τουρκικά σκάφη να έρχονται από τη Μάλτα με προορισμό την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε πώς εξηγείται η πολυήμερη παραμονή τους ακόμα και ανοιχτά της Τήνου, ο ίδιος επικαλέστηκε την επιχειρησιακή ενημέρωση που έχει λάβει, όπως αναφέρουν διαδικτυακά μέσα.

Αναφερόμενος στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, ο Βασίλης Κικίλιας παραδέχθηκε ότι από το 2017 και μετά, υπήρξε εσκεμμένη ανοχή απέναντι στις τουρκικές παραβιάσεις, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Όπως είπε, από τότε διαμορφώθηκε ένα γκρίζο καθεστώς που περιπλέκει τον έλεγχο των τουρκικών αλιευτικών και των συνόρων των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Από το 2017 και την περίπτωση της ομηρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτών ενδώσαμε λόγω της διαπραγμάτευσης αυτής για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πως ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει μια μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς που πέρασε μια γραμμή που επιτρεπόταν για το που είναι τα χωρικά ύδατα και αν οι τουρκικές τράτες ψαρεύουν στη θαλάσσια ζώνη μας ή όχι. Το Λιμενικό έχει υποχρέωση να τις εμποδίζει, να συλλαμβάνει και να σχηματίζει δικογραφία», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να εμποδίζει, να συλλαμβάνει και να παραπέμπει όσους παρανομούν, παραδεχόμενος έτσι την ύπαρξη μιας άτυπης ανοχής ή συμφωνίας, που έχει οδηγήσει σε διαρκή διαμάχη για την αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγεται η κλιμάκωση, λέγοντας: «Από το τι πραγματικά συμβαίνει, μέχρι μια προβοκάτσια ή ένα θερμό επεισόδιο, η απόσταση είναι μεγάλη. Για αυτό χρειάζεται βάθος και προσοχή στην αξιολόγηση των περιστατικών». Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται.







Πηγή: Slpress.gr