Ένα θλιβερό και αποτρόπαιο συμβάν κατήγγειλε ένας άνδρας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου γνωστοποίησε ότι ο σκύλος του δολοφονήθηκε από κάποιον άγνωστο.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε ο άνδρας, το περιστατικό συνέβη στην Αρναία Χαλκιδικής, όταν η Λόλα, ο σκύλος του, βρέθηκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού τους. Στην ανάρτησή του αναφέρει πως η αποτρόπαια πράξη έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας – μεταξύ 21:00 και 00:00.



«Φτάσανε ως την αυλή μας και εκτέλεσαν την Λόλα μας, ένα μέλος της οικογένειά μας, εν ψυχρώ. Ένας άνθρωπος, έτσι τον βλέπουμε τουλάχιστον ανάμεσα μας, ως φυσιολογικό, ντύθηκε, άφησε το σπίτι του, πήρε το όπλο του και έφτασε ως την αυλή μας, ένοπλος, είδε στα μάτια την Λόλα… Και την σκότωσε. Η Λόλα δεν θα τρέχει πια στην αυλή μας. Δεν θα σκάβει, δεν θα τρέχει στα χόρτα που τόσο της άρεσε. Δεν θα την ξανά δω να με περιμένει στην αυλή όταν φτάνω στο χωριό», έγραψε ο άνδρας σε μία σπαρακτική ανάρτηση.

Προκειμένου να υπάρξει δικαίωση για τον θάνατο της Λόλα, ο άνδρας κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

«Παρακαλώ θερμά, να με βοηθήσετε. Να μας βοηθήσετε. Με οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για την Δευτέρα το βράδυ. Μεταξύ 9 και 12. Η Λόλα δεν θα γυρίσει πίσω. Μας την πήραν μακριά. Μας στέρησαν αυτό το υπέροχο πλάσμα.Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.



