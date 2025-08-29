Αντιμέτωπος με σημαντική κάμψη βρίσκεται ο τουρκικός τουρισμός το 2025, καθώς τους πρώτους επτά μήνες του έτους κατέγραψε μείωση των διεθνών αφίξεων, την ώρα που οι βασικοί ανταγωνιστές του, Ισπανία και Ελλάδα, σημείωναν αύξηση.

Η βασική αιτία εντοπίζεται στις υψηλές τιμές, που οδηγούν κυρίως τους Ευρωπαίους τουρίστες, με πρώτους τους Γερμανούς, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, ωθώντας παράγοντες του κλάδου να εκτιμούν ότι η Τουρκία θα είναι τυχερή αν καταφέρει να φτάσει τους αριθμούς του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας της Τουρκίας που αναδημοσιεύει η οικονομική ιστοσελίδα «Ekonomim», οι αφίξεις ξένων τουριστών τον Ιούλιο του 2025 μειώθηκαν κατά 4,97% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας τα 6,97 εκατομμύρια.

Για το σύνολο του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου, η συνολική πτώση ανήλθε στο 2,1%. Την ίδια περίοδο, η Ισπανία κατέγραψε αύξηση επισκεπτών κατά 3% και η Ελλάδα κατά 0,58%.

Η μεγαλύτερη πίεση για την Τουρκία προήλθε από την ευρωπαϊκή αγορά, με τον αριθμό των Ευρωπαίων τουριστών να είναι μειωμένος κατά 202.998 άτομα μόνο τον Ιούλιο.

Το ισχυρότερο πλήγμα προήλθε από την κύρια αγορά της Τουρκίας, τη Γερμανία, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά 5,26%. Οι υψηλές τιμές φαίνεται πως έστρεψαν πολλούς Γερμανούς σε διακοπές εντός της χώρας τους, όπου ο εσωτερικός τουρισμός σημείωσε ρεκόρ.

Αντίστοιχες απώλειες καταγράφηκαν και από άλλες σημαντικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (-9,65%), η Ιταλία (-20,12%), οι ΗΠΑ (-21,9%) και το Ιράν (-18,9%), με την πτώση από την τελευταία να αποδίδεται και στην εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτιμήσεις του κλάδου: «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνα νερά»

Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου στην Τουρκία εκφράζουν την ανησυχία τους. Ο Χαμίτ Κουκ, επικεφαλής σύμβουλος της Ένωσης Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (TÜRSAB), τόνισε ότι η πτώση του 2% δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς οι ανταγωνιστές ενισχύονται. «Τον Ιούλιο, τα ξενοδοχεία θα έπρεπε να είναι γεμάτα, αλλά οι πληρότητες κυμάνθηκαν στο 70-80%», ανέφερε.

«Αν πιάσουμε τους αριθμούς του 2024, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει τη φήμη της «ακριβής χώρας», πρόβλημα που συνδέεται με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, τον πληθωρισμό και τις τεράστιες αυξήσεις στο κόστος των προμηθειών για τα ξενοδοχεία.

Από την πλευρά του, ο Μουρχάν Σιλί, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων της Αλάνια (ALTİD), σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, με προορισμούς όπως η Ταϋλάνδη, η Αίγυπτος και το Ντουμπάι να κερδίζουν έδαφος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συνήθειες των ταξιδιωτών αλλάζουν, με προτίμηση σε μικρότερης διάρκειας και πιο συχνά ταξίδια, αντί για τις παραδοσιακές πολυήμερες διακοπές.

Εκτίμησε ότι το 2025 θα είναι «μια χρονιά χωρίς κέρδη» για τον κλάδο, λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της πτώσης των αγορών και της ασυνήθιστης αύξησης του κόστους λειτουργίας.

