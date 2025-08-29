«Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν», τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και προσέθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια». Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατέληξε επισημαίνοντας ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».



Υπενθυπίζεται ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική της Άγκυρας στη Λιβύη αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στέλνοντας μηνύματα τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.



Σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Φιντάν επιτέθηκε στην Αθήνα, κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για δηλώσεις που «στοχοποιούν την Τουρκία»:

«Στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, η Τουρκία είναι το νούμερο ένα θέμα. Έχει καταντήσει μια πολιτική ασπιρίνη: όποτε υπάρχει πρόβλημα, φέρνουν στην ατζέντα τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Τουρκία», ανέφερε, συγκρίνοντας τη στάση αυτή με το «εξαρτημένο αντανακλαστικό του Παβλόφ».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει επιδείξει ωριμότητα και διάθεση για μόνιμη επίλυση διαφορών, ακόμη και του Κυπριακού, κατηγορώντας την ελληνική πολιτική ηγεσία ότι «εγκλωβίζεται σε φτηνή εσωτερική πολιτική που μπορεί να έχει σοβαρές στρατηγικές συνέπειες για την ίδια τη χώρα».

«Να βγουν από την εχθρότητα κατά της Τουρκίας»

Ο Φιντάν κάλεσε την Αθήνα να «απελευθερωθεί από την εμμονή της εχθρότητας απέναντι στην Τουρκία και τους Τούρκους», ενώ κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ότι «κάθε φορά που έχει πρόβλημα κάνει δηλώσεις κατά της Τουρκίας για να κερδίσει πολιτικό όφελος».