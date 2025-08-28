Μια προκλητική ανάρτηση έκανε σήμερα το τουκρικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή την επέτείο έναρξης της επίθεσης των δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ εναντίων του Ελληνικού Στρατού στην Μικρά Ασία που οδήγησε στην Μικρασιατική Καταστροφή και το κάψιμο της Σμύρνης. Η σημερινή ημέρα παρουσιάζεται ως «έδαφος της Μάχης του Αρχιστρατήγου», που στην πραγματικότητα ήταν μια φάση άτακτης φυγής και χαοτικής βίας. «Η γη έτρεμε από τα βήματα του Τούρκου· η ελπίδα ενωνόταν με την ελευθερία», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση που συνοδεύεται με βίντεο.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης:



«Η σημερινή ημέρα αποτελεί το έδαφος της Μάχης του Αρχιστρατήγου· τη στιγμή που ο εχθρός άρχισε να υποχωρεί άτακτα και ο τουρκικός στρατός εφάρμοζε ασφυκτική πίεση σε όλα τα μέτωπα.

Ήταν η ημέρα των κινήσεων που δεν άφηναν στον εχθρό περιθώριο ανάσας, καθώς το ιππικό μας ⚡ προέλαυνε σαν αστραπή.

Η γη έτρεμε από τα βήματα του Τούρκου· η ελπίδα ενωνόταν με την ελευθερία.

Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς είχε τα μάτια του στραμμένα στον ορίζοντα. Γιατί σε εκείνον τον ορίζοντα δεν έλαμπε πια μόνο μια νίκη, αλλά η αναγέννηση ενός ολόκληρου έθνους. Δεν υπήρχε πλέον στάση. Γιατί η νίκη ανατέλλε ολοκληρωτικά».



