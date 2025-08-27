Η πάγια θέση στήριξης της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαναβεβαιώθηκε την Τετάρτη κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιάννη Λοβέρδο, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι «η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός της Κύπρου σε ό,τι τη χρειαστεί και σε ό,τι μπορεί να προσφέρει».

Ο κ. Λοβέρδος βρίσκεται στην Κύπρο για τις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

Καλωσορίζοντας τον κ. Λοβέρδο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη χαρά του για την εδώ παρουσία του κ. Λοβέδου, σημειώνοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει το Συνέδριο των Αποδήμων.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε την ευλογία ως φοιτητής στις ΗΠΑ, αργότερα ως διπλωμάτης στο Λονδίνο, στην Αθήνα, και μετά ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών, να γνωρίσει από πρώτο χέρι την παροικία, και την Ομογένεια, η οποία κάνει μια τρομερή δουλειά, όντας οι καλύτεροι Πρεσβευτές Κύπρου και Ελλάδας στο εξωτερικό.

Όπως είπε, τώρα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ειδικότερα για την κυπριακή παροικία, όπου τα παιδιά των αποδήμων διατηρούν ακόμη ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα, αλλά την ίδια στιγμή έχουν ενσωματωθεί στις χώρες που φιλοξενούνται, είναι σε σημαντικές πολιτικές, οικονομικές θέσεις στις χώρες που φιλοξενούνται.

Άρα, όπως είπε, «έχουμε υποχρέωση να τους αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, να εργαστούμε από κοινού». «Πιστεύω πάρα πολύ στην Ομογένεια», τόνισε.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως αυτές είναι αδελφικές, σημειώνοντας πως με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο στη βάση αυτού ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μόνο το Κυπριακό, αλλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η λύση σε πολλά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είτε η περιοχή είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι συζητήσεις μας έχουν ξεφύγει από αυτό το παραδοσιακό που υπήρχε για πολλά χρόνια, απόλυτα δικαιολογημένο, συζητήσεις μόνο επί των σκληρών εθνικών θεμάτων, όπως το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, θέματα άμυνας και ασφάλειας, και για αυτό τον λόγο είναι που υιοθετήσαμε της Διακυβερνητικές Διασκέψεις, όπου συζητούμε θέματα, τα οποία άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών μας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Υπάρχει μια πολύ ισχυρή συνεργασία σε διάφορους τομείς, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ναυτιλίας, της παιδείας, σε όλους τους τομείς και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό», σημείωσε.

Από πλευράς του ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε αρχικά τη μεγάλη του χαρά για την παρουσία του στην Κύπρο και μετέφερε τη βαθιά εκτίμηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και όλης της Κυβέρνησης.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο είναι το δημογραφικό. «Αυτό μας ‘σκοτώνει’ και χρειάζεται να αλλάξουμε την πορεία αυτή. Υπάρχουν πολλά εθνικά ζητήματα τα οποία μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με το κυπριακό πρόβλημα, αλλά έχουν την αξία τους. Συνδέονται άμεσα και αυτά πρέπει να τονίσουμε», είπε.

Είπε, ακόμη, ότι «η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός της Κύπρου σε ό,τι τη χρειαστεί και σε ό,τι μπορεί να προσφέρει».

Επεσήμανε πως «το κυπριακό θέμα δεν είναι διμερής διαφοράς της Ελλάδος με την Τουρκία. Είναι ένα διεθνές ζήτημα που αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, αλλά και όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους και ότι είναι ένα θέμα που υπερβαίνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα θέμα το οποίο πρέπει όλοι να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».