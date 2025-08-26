Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής αερίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε γύρω στις 15:00 και άμεσα η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο επίπεδο των Αφίξεων και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, ο αγωγός φυσικού αερίου έσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών στο παλαιό πάρκινγκ P1 (στάθμευση μικρής διάρκειας) του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες ανέγερσης του νέου πολυόροφου πάρκινγκ του αερολιμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15:00 κατά τη διάρκεια εργασιών, εργάτες «τρύπησαν» τον αγωγό του φυσικού αερίου. Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό, ενημερώθηκε η εταιρεία του αεροδρομίου και σε συνεργασία με την Τροχαία προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των αφίξεων από τις 15.15 έως τις 16.40. Στο διάστημα αυτό υπήρχε η δυνατότητα της πεζής προσέγγισης στον χώρο των αφίξεων.

Στο διάστημα αυτό η προσέγγιση των οχημάτων γινόταν μόνο μέσω του χώρου των Αναχωρήσεων.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι, σφραγίστηκε το τμήμα του αγωγού που είχε τρυπήσει και από το οποίο προκλήθηκε η διαρροή και εκτονώθηκε το εναπομείναν αέριο, οι αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ενεργειακά εξαρτημένο από το φυσικό αέριο για τη λειτουργία του δεδομένου ότι χρησιμοποιεί και άλλες μορφές ενέργειας.

Πηγή: Έθνος