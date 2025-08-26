Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού - Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο - Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης



Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετίσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.

Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.