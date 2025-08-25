Η απόφαση για επανέναρξη των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, παρά το γεγονός ότι μια νέα αντίδραση από την Αγκυρα θεωρείται περισσότερο από πιθανή (μετά την προ έτους εμφάνιση τουρκικής δύναμης ανοιχτά της Κάσου), έχει ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Κ. Παπαδιόχου στην Καθημερινή της Κυριακής.

Το δημοσίευμα επκαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες οι έρευνες θα δρομολογηθούν εντός του επόμενου διμήνου, σε χρόνο που θα κρίνει ως προσφορότερο η κυβέρνηση, αλλά και σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα ερευνητικού πλοίου. Η Αθήνα έχει «χαρτογραφήσει» τα πιθανά σενάρια των τουρκικών κινήσεων. Μάλιστα, πλέον εκ των πραγμάτων προσμετράται και η διαφαινόμενη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη και τον Χαφτάρ, που ανοίγει τον δρόμο για τουρκικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Λιβύη.



Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «έχουν καταγραφεί και οι ενδοιασμοί της Λευκωσίας. Είναι όμως προφανές ότι η Αθήνα δεν μπορεί να υπαναχωρήσει εύκολα από ένα έργο που αφενός έχει διασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και, αφετέρου είναι απολύτως συμβατό με το διεθνές δίκαιο».

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδιόχος «η προβληματική αντίδραση της Τουρκίας έναντι του έργου έχει γνωστοποιηθεί σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές –και όχι μόνον– πρωτεύουσες, χωρίς όμως να διαφαίνεται προοπτική ουσιαστικής παρέμβασης εκ μέρους τους: ενώ η ορθότητα της ελληνικής θέσης αναγνωρίζεται, συνοδεύεται από την «προτροπή» να εξευρεθεί λύση σε διμερές επίπεδο, καθώς είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η ευρύτερη σημασία της τουρκικής πρόκλησης. Ακόμη και ο Εμανουέλ Μακρόν, που έδειχνε τη μεγαλύτερη κατανόηση για την ανάγκη προώθησης του έργου, κινείται σε τροχιά προσέγγισης με την Αγκυρα.

Η προοπτική επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο επηρεάζει και τον οδικό χάρτη των ελληνοτουρκικών επαφών σε επίπεδο κορυφής. Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν δεν αποκλείεται να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ομως, δεν διαφαίνεται η πραγματοποίηση σε σύντομο χρόνο του επόμενου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, που έχει σαφώς μεγαλύτερο «ειδικό βάρος» σε επίπεδο συμβολισμού».



