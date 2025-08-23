Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας ο 40χρονος Αλβανός που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του στον Βόλο.

Ο 40χρονος μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν και όταν εκείνη επιχείρηση να διαφύγει φωνάζοντας «βοήθεια», την κυνήγησε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου της επέφερε το τελειωτικό κτύπημα.

Ο Αλβανός δράστης διέφυγε αμέσως από το σημείο, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη από την αστυνομία. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, εντοπίζοντας τον 40χρονο κρυμμένο μέσα σε θάμνους.

Βίντεο της ΕΡΤ δείχνει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξέτασε το υλικό που συγκέντρωσε από κάμερες, παρακολουθώντας τη διαδρομή του. Σε κάποιο σημείο, οι κάμερες δεν τον έδειχναν, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να εστιάσουν την έρευνά τους σε κοντινή απόσταση από το σπίτι που έγινε η άγρια δολοφονία της γυναίκας.

Κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος ακούστηκε να λέει στους αστυνομικούς: «Δεν μετανιώνω...».

Ο 40χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 36χρονη σύζυγό του είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε μεταφερθεί τον Ιούνιο, με εισαγγελική εντολή, για ψυχιατρική εξέταση και παρέμεινε για νοσηλεία, ενώ από την μέχρι τώρα έρευνα δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την γυναικοκτονία

Πρωινές ώρες σήμερα (Παρασκευή) 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

