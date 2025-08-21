Νέα σύγκρουση μεταξύ Ryanair και των ευρωπαϊκών θεσμών πυροδότησε η πολύωρη βλάβη στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Αθηνών χθες Τετάρτη 20 Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 12 πτήσεων της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας και την ταλαιπωρία άνω των 2.000 επιβατών.

Η Ryanair κατηγόρησε ευθέως την ελληνική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATC) για «κακοδιαχείριση» και τοποθέτησε την Ελλάδα στην 5η θέση των χειρότερων υπηρεσιών ATC στην Ευρώπη για το 2025, με βάση τις καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, από την αρχή του έτους έως και τις 20 Αυγούστου, περισσότερες από 5.000 πτήσεις της και σχεδόν 900.000 επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων προσωπικού και τεχνικών προβλημάτων στον ελληνικό εναέριο χώρο.





Σφοδρή κριτική προς την Κομισιόν



Η Ryanair στρέφει τα βέλη της και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά προς την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία αποκαλεί σκωπτικά «von Derlayed-Again» (παίζοντας με τη λέξη delayed = καθυστέρηση). Η εταιρεία κατηγορεί την Κομισιόν ότι δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας.

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από επαναλαμβανόμενες ελλείψεις προσωπικού και τώρα και από βλάβες εξοπλισμού, όπως αυτή στην Αθήνα. Πότε επιτέλους η ΕΕ θα αναλάβει δράση;» δήλωσε εκπρόσωπος της Ryanair.

Κάλεσμα σε επιβάτες για διαμαρτυρίες



Παράλληλα, η εταιρεία κάλεσε τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της καμπάνιας «Air Traffic Control Ruined Your Flight», όπου μπορούν μέσω έτοιμου υποδείγματος να στείλουν ηλεκτρονική επιστολή στον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών της χώρας τους, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό ATC.

Το διακύβευμα



Οι καθυστερήσεις λόγω ATC παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της αεροπορικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, με τις αεροπορικές εταιρείες να κατηγορούν τις εθνικές αρχές για έλλειψη εκσυγχρονισμού και τις Βρυξέλλες για καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Η Ryanair, με εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, πρωτοστατεί στην πίεση προς την ΕΕ για αλλαγές, χρησιμοποιώντας συχνά σκληρή γλώσσα και στοχευμένες καμπάνιες.