Με δημόσια παρέμβασή του στην Εφημερίδα της Λάρισας, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην κατάργηση της 1ης Στρατιάς, που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Φλώρος, ο οποίος διετέλεσε και διοικητής της Στρατιάς, τονίζει ότι πρόκειται για τη «κομβικότερη μείζονα διοίκηση του Στρατού Ξηράς», η οποία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη σχεδίαση, τον συντονισμό και την εκτέλεση επιχειρησιακών σχεδίων σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό χώρο. Όπως υπογραμμίζει, η κατάργηση θα οδηγήσει σε σοβαρή αποδυνάμωση του συντονισμού των επιχειρήσεων, αφού ο Α/ΓΕΕΘΑ θα μεταπέσει «από το στρατηγικό στο επιχειρησιακό επίπεδο», με αρνητικές συνέπειες για την εθνική άμυνα.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι επί θητείας του είχε εγκριθεί από το ΣΑΓΕ σχέδιο μετατροπής της 1ης Στρατιάς σε Αρχηγείο Χερσαίων Δυνάμεων, κατά τα πρότυπα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ είχε ήδη κατασκευαστεί υπόγειο στρατηγείο με σύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας και διοίκησης. Το σχέδιο όμως «πάγωσε» και σήμερα, αντί να ολοκληρωθεί, ανακοινώνεται το κλείσιμο της Στρατιάς.

Ο στρατηγός Φλώρος εκφράζει επίσης την έντονη αντίθεσή του στη μετονομασία των Γ’ και Δ’ Σωμάτων Στρατού, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα διαγράψει ιστορική μνήμη και στρατιωτική παράδοση, στερώντας από την Εθνική Άμυνα κρίσιμες επιχειρησιακές επιλογές.

Καταλήγοντας, υπενθυμίζει πως τα μνημεία των πεσόντων στη Θράκη, στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα μαρτυρούν την ιστορική σημασία αυτών των σχηματισμών, η οποία δεν μπορεί να παραγραφεί.





Αναλυτικότερα στο άρθρο του ο κ. Φλώρος σημειώνει τα εξής:

«Η κατάργηση της 1ης Στρατιάς με βρίσκει απολύτως αντίθετο. Η 1η Στρατιά είναι η κομβικότερη μείζων διοίκηση του Σ.Ξ. (στην παρούσα δομή διοικεί τα Γ’ και Δ’ Σ.Σ., καθώς και ανεξάρτητες μονάδες και υπομονάδες των όπλων και σωμάτων του Σ.Ξ.) και διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη σχεδίαση, τον συντονισμό και την εκτέλεση των επιχειρησιακών σχεδίων σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό χώρο της Ελλάδος, απ’ όπου είναι δυνατόν να προέλθουν απειλές πάσης φύσεως, με κυριότερη, βεβαίως, αυτήν εξ Ανατολών, της Τουρκίας, αλλά και άλλων (λίαν πιθανώς υβριδικής φύσεως) από έτερες κατευθύνσεις.

Η σύγκρουση δε θα περιοριστεί μόνο και αυστηρά στη μεθόριο, όπως εσφαλμένα ίσως θεωρούν κάποιοι, αλλά θα λάβει χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πληγούν κατοικημένοι τόποι, γραμμές συγκοινωνιών, ζωτικές εγκαταστάσεις, περιοχές εφεδρειών και συγκεντρώσεως δυνάμεων, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων αυτών απειλών απαιτούνται καλά προετοιμασμένα και δοκιμασμένα σχέδια και στενός συντονισμός όλων των υφιστάμενων διοικήσεων, των σωμάτων ασφαλείας και των λοιπών κρατικών φορέων και υπηρεσιών σε όλη σχεδόν την επικράτεια.

Ρόλος που μόνο η Στρατιά μπορεί να εκπληρώσει.

Ακόμη, η Στρατιά σχεδιάζει και εκτελεί τις στρατηγικές μεταφορές και παρακολουθεί, συντηρεί και εκπαιδεύει τις εφεδρείες, προκειμένου αυτές να εισέλθουν στον αγώνα σε κατάλληλο χρόνο και τόπο.

Επιπλέον, από το 2023 η Στρατιά διαθέτει υπόγειο Στρατηγείο εντός της 110 Π.Μ. (το παλαιό ΕΚΑΕ), πλήρως εκσυγχρονισμένο και λειτουργικό, με δυνατότητες επικοινωνιών πάσης φύσεως, με όλους τους υφισταμένους σχηματισμούς της, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΣΔΕΝ, αλλά και της ΑΣΔΥΣ, διότι, όπως γνωρίζετε, επρόκειτο η Στρατιά να μετατραπεί σε Αρχηγείο Χερσαίων Δυνάμεων, υπεύθυνο για τις χερσαίες επιχειρήσεις σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Αν θυμάμαι καλά, το θέμα αυτό το είχατε αναδείξει και εσείς σε σχετικό σας ρεπορτάζ, αλλά είχε γίνει και επίσημη ανακοίνωση από το ΓΕΕΘΑ τότε, όταν είχα εγκαινιάσει το υπόγειο Στρατηγείο ως αρχηγός.

Δηλαδή, ο Σ.Ξ. θα αποκτούσε έναν χερσαίο διοικητή, κατά τα πρότυπα του Π.Ν. κ της Π.Α. (αρχηγός Στόλου και αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, αντίστοιχα). Με αυτούς τους 3 υφισταμένους μείζονες διοικητές θα διεξήγαγε κατά τον σχεδιασμό, τις επιχειρήσεις ο αρχιστράτηγος (Α/ΓΕΕΘΑ). Αυτό απεφασίσθη σε ΣΑΓΕ το 2021, έγιναν εξοντωτικές δοκιμές σχεδίων και αναπροσαρμογών για 2 χρόνια, κατασκευάστηκε το υπόγειο Στρατηγείο της Στρατιάς και όλα ήσαν έτοιμα το φθινόπωρο του 2023, πλην, όμως, τίποτα από τα προαναφερθέντα δεν προχώρησε στην τελική φάση υλοποίησης. Αντίθετα, τα πράγματα «πάγωσαν» για σχεδόν 2 χρόνια και ξαφνικά ανακοινώθηκε το κλείσιμο της Στρατιάς….

Με το κλείσιμο της Στρατιάς, αν τελικώς αυτό επισυμβεί, ο αρχιστράτηγος (Α/ΓΕΕΘΑ) από το στρατηγικό επίπεδο θα κυλίσει στο επιχειρησιακό, με δυσμενή επίδραση στον συντονισμό και στη διεξαγωγή των χερσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνον.

Δε θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω επ’ αυτού για διαφόρους λόγους, αλλά εδώ, κυρίως, για να μην αναλωθεί ο κοινός αναγνώστης σε

δύσκολους και εξειδικευμένους στρατιωτικούς όρους και έννοιες. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, τουναντίον μάλιστα, είμαι κάθετα αντίθετος με τη μετονομασία των Μείζονων Σχηματισμών του Σ.Ξ. και αναφέρομαι φυσικά στα Γ’ κα Δ’ Σ.Σ., καθώς εκτιμώ ότι πέραν της διαγραφής της στρατιωτικής παράδοσης και ιστορικής μνήμης που φέρουν οι δύο αυτοί σχηματισμοί, η μετονομασία ενδεχομένως να οδηγήσει σε απο(μετα)ρρυθμίσεις που θα φανούν στη συνέχεια και στερούν από την Εθνική Άμυνα επιλογές κρισιμότατης σημασίας.

Θα σταθώ μόνο στο ότι η σημασία και ο ρόλος των δύο αυτών Σ.Σ. είναι σύμφυτοι με την ίδια τη σύγχρονη Ελλάδα και την ιστορία της.

Τα μνημεία πεσόντων στη Θράκη, στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα το καταμαρτυρούν εντόνως. Αν έχουν κάποια αξία τα μνημεία σήμερα…».