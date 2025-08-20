Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σιμπάνι, για κρίσιμη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, υπό τη σκιά των καταγγελιών για βίαιες διώξεις χριστιανών, Δρούζων και Αλεβιτών στη Συρία, αλλά και εν μέσω της αυξανόμενης τουρκικής επιρροής στο καθεστώς της Δαμασκού.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να τεθεί η νέα δυναμική που διαμορφώνεται στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, με την Τουρκία να επιδιώκει την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Συρία, στα πρότυπα του τουρκολιβυκού μνημονίου. Σχέδιο που, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να απειλήσει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Σαφές μήνυμα Αθήνας στη Συρία: Καμία ανοχή σε ενέργειες που πλήττουν την ελληνική και ευρωπαϊκή στρατηγική

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να μεταφέρει στον Σύρο αξιωματούχο το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία σταθεροποίησης της Συρίας. Όμως, η συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης – οικονομικής και πολιτικής – περνά μέσα από την Αθήνα, και εξαρτάται από τη στάση της Δαμασκού έναντι θεμελιωδών ζητημάτων. Η ελληνική πλευρά θα καταστήσει σαφές ότι κάθε κίνηση της συριακής κυβέρνησης που ενδέχεται να στραφεί κατά των ελληνικών ή κυπριακών εθνικών συμφερόντων – ή να απειλήσει τις ζωές και τις περιουσίες των χριστιανών και άλλων μειονοτικών κοινοτήτων – θα έχει σοβαρότατες συνέπειες, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προηγούμενη επίσκεψη του Γεραπετρίτη στη Δαμασκό

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε επισκεφθεί τη συριακή πρωτεύουσα τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου και είχε εκτενείς συνομιλίες με τον μεταβατικό πρόεδρο Τζολάνι και την τότε νέα ηγεσία της χώρας. Κατά την επίσκεψή του, είχε διατυπώσει με σαφήνεια τις ελληνικές ανησυχίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ομαλή και συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, χωρίς αποκλεισμούς θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε τονίσει τότε ότι ο συριακός λαός πρέπει να καθορίσει μόνος του το μέλλον του, χωρίς ξένες επεμβάσεις – με σαφή αιχμή προς την Τουρκία, που επιχειρεί να μετατρέψει τη Συρία σε προέκταση της σφαίρας επιρροής της.

Ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια υπό προϋποθέσεις

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει διαρκώς την πρόθεσή της να προσφέρει ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και τεχνοκρατική βοήθεια στη Συρία. Από την παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία θεσμών, μέχρι την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών, η Ελλάδα εμφανίζεται έτοιμη να συμβάλει ενεργά – υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η σημερινή συνάντηση: Ξεκάθαρες προϋποθέσεις και στρατηγικές επιδιώξεις

Κατά τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στο ελληνικό ΥΠΕΞ, ο Γεραπετρίτης θα επαναλάβει όλες τις πάγιες ελληνικές θέσεις, θέτοντας ξεκάθαρα τις «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας. Η Ελλάδα επιθυμεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στη μετάβαση της Συρίας προς την ομαλότητα, όχι μόνο ως μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ, αλλά και ως περιφερειακή δύναμη που ενδιαφέρεται βαθιά για την προστασία των χριστιανικών και λοιπών μειονοτικών κοινοτήτων που βρίσκονται σήμερα υπό πίεση ή διωγμό.

Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές παρακολουθούν με ανησυχία τις ενέργειες ενόπλων ισλαμιστικών ομάδων – με την ανοχή της νέας κυβέρνησης της Δαμασκού – που στοχοποιούν θρησκευτικές μειονότητες, οδηγώντας σε νέα κύματα βίας, εκτοπισμού και αστάθειας.