Σε σημαντική εξέλιξη για τις έρευνες σχετικά με τα αλλεπάλληλα περιστατικά πυρκαγιών στη Μυτιλήνη, 57χρονος ημεδαπός έχει ομολογήσει την πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου 2025 σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε τον ύποπτο, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους ανακριτικούς υπαλλήλους, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.

Πηγή: Πρώτο Θέμα