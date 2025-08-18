Εξιτήριο πήρε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, καθώς εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους. Ο τραγουδιστής βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδίαζε τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του. Εκτιμάται ότι ο καλλιτέχνης πρόκειται να περάσει σύντομα στην αντεπίθεση, ενώ θα δώσει διευκρινίσεις για όσα βιώνει.

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο τραγουδιστής εξετάστηκε και σήμερα από ψυχιάτρους, οι οποίοι με τη σειρά τους έγραψαν έκθεση για τον εισαγγελέα, από την οποία και κρίθηκε αν ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειαζόταν νοσηλεία ή όχι. «Αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη δεν είναι τόσο απλή. Οι πληροφορίες που μας έρχονται από το Δρομοκαΐτειο είναι ότι με βάση την νομοθετική διαδικασία, σήμερα πάλι δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα γράψουν μια έκθεση που θα πάει στον εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίσει αν θα πάρει το μέτρο της εκούσιας νοσηλείας ή όχι», ανέφερε το ρεπορτάζ.



Ο δικηγόρος του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή, εξήγησε με τη σειρά του ότι ο τραγουδιστής δεν χρήζει ψυχιατρικής ή ψυχολογικής νοσηλείας, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις του. «Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει τη δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του, ώστε να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρήζει ψυχιατρικής ή ψυχολογικής νοσηλείας», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την τελευταία τους επικοινωνία και σημείωσε ότι ο τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά εις βάρος της οικογένειάς του. «Η τελευταία συζήτηση που είχαμε είναι ότι ο Γιώργος είναι αισιόδοξος και μιλάει με τη γιατρό του. Είναι λίγο καταβεβλημένος από όλη την υπόθεση, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αναμένεται να γίνουν ξανά εξετάσεις και το μεσημέρι – απόγευμα θα επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφερόμενη στη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Πηγή: Πρώτο Θέμα