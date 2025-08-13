Θέμα προώθησης της αναγνώρισης του ψευδοκράτους και αναβάθμισης των σχέσεών του με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, αλλά και ζήτημα «τουρκικής μειονότητας στη Θράκη» και «τουρκικού μουσουλμανικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα», εγείρει με επιστολή της στον ΟΗΕ η Άγκυρα.

Στην επιστολή του, με ημερομηνία 1η Αυγούστου (δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου), ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη επιχειρεί να απαντήσει στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ελλάδας στην ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 24 Ιουλίου, με θέμα τις σχέσεις του ΟΗΕ με περιφερειακούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Η Ελλάδα είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της για τις επαναλαμβανόμενες, μετά από τουρκική παρέμβαση, αναφορές σε όλες τις Συνόδους του ΟΙΣ για τη δήθεν παραβίαση των δικαιωμάτων της «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη, αλλά και για τις προσπάθειες παράκαμψης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την προώθηση της αναβάθμισης του καθεστώτος του ψευδοκράτους μέσω της υποψηφιότητάς του για ένταξη στον ΟΙΣ, που προωθεί η Άγκυρα.

Ο Τούρκος διπλωμάτης υπεραμύνθηκε των προσπαθειών για ένταξη του ψευδοκράτους στον ΟΙΣ και ανάπτυξη σχέσεων με τα κράτη-μέλη του, υποστηρίζοντας ότι «η “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” διαθέτει πλήρως λειτουργικούς κρατικούς μηχανισμούς, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και νομοθετικό σώμα, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα κρατικά θεσμικά όργανα…».

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος παρουσίασε μια εικόνα δήθεν καταπίεσης της «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, κάνοντας ειδική αναφορά στα γνωστά θέματα της εκλογής μουφτήδων, της ίδρυσης δίγλωσσων νηπιαγωγείων και της αναγνώρισης της «τουρκικής ταυτότητας» με την ίδρυση συλλόγων που φέρουν τον όρο «τουρκικός» στον τίτλο τους.

Κάλεσε δε την Ελλάδα να λάβει απτά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των μελών της «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη και του «τουρκικού μουσουλμανικού πληθυσμού» στα Δωδεκάνησα, υποστηρίζοντας ότι σε Ρόδο και Κω στερούνται «βασικών αναγκών, όπως η εκπαίδευση στην τουρκική γλώσσα και η ύπαρξη χώρων λατρείας».

Η τουρκική επιστολή:

«Επιστολή, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2025, του Μονίμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σας απευθύνομαι σχετικά με την ανοικτή ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2025, για το θέμα με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», το οποίο αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αντιπρόσωπος της Ελλάδας προέβη, δυστυχώς, σε ατυχείς και άσχετες αναφορές στο Κυπριακό ζήτημα και στην τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα.

Η Τουρκία εκφράζει τη λύπη της για τις απόπειρες εκτροπής της ατζέντας μιας συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας – η οποία αποσκοπούσε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΙΣ – με την προβολή άσχετων ισχυρισμών κατά του ΟΙΣ.

Η συνεργασία μεταξύ του ΟΙΣ και των Τουρκοκυπρίων ανάγεται στο 1975. Το πρώτο ψήφισμα του ΟΙΣ για την Κύπρο υιοθετήθηκε το 1976 και εξέφρασε την υποστήριξή του στα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Το 2004, μετά την απόρριψη από τους Ελληνοκύπριους του Σχεδίου Συνολικής Διευθέτησης (Σχέδιο Ανάν), υιοθετήθηκε νέο ψήφισμα στον ΟΙΣ, το οποίο αναγνώρισε ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν εκπροσωπούν τους Τουρκοκύπριους και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συμμετέχει εφεξής στις συνεδριάσεις του ΟΙΣ με την ονομασία που προέβλεπε το Σχέδιο Ανάν. Το ψήφισμα αυτό κάλεσε, επίσης, τη διεθνή κοινότητα να άρει την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς όλα τα κράτη να «εξαλείψουν τους περιττούς περιορισμούς και εμπόδια που έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους».

Έκτοτε, οι Τουρκοκύπριοι εκπροσωπούνται στον ΟΙΣ ως «Τουρκοκυπριακό Κράτος». Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», η οποία διαθέτει πλήρως λειτουργικούς κρατικούς μηχανισμούς, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και νομοθετικό σώμα, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα κρατικά θεσμικά όργανα, εξακολουθεί να συμμετέχει στις συνόδους κορυφής και τις υπουργικές συναντήσεις του ΟΙΣ.

Η Τουρκία εκτιμά τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του ΟΙΣ και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και ενθαρρύνει και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Αντιθέτως, η Ελλάδα, δυστυχώς, συνεχίζει να αρνείται τα απαράγραπτα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Λόγω συστηματικών πολιτικών διακρισεων, η τουρκική μειονότητα στερείται του δικαιώματος εκλογής των δικών της θρησκευτικών ηγετών.

Τα αιτήματά τους για την ίδρυση ιδιωτικών δίγλωσσων (ελληνοτουρκικών) νηπιαγωγείων απορρίπτονται. Η τουρκική μειονότητα που διαμένει στα νησιά Ρόδο και Κω στερείται βασικών αναγκών, όπως η εκπαίδευση στην τουρκική γλώσσα και η ύπαρξη χώρων λατρείας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει διαπιστώσει την Ελλάδα ένοχη για παραβίαση της αρχής της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε τέσσερις ξεχωριστές αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν την άρνηση αναγνώρισης εθνοτικής ταυτότητας. Ωστόσο, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη απόφαση, οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να αποφεύγουν την εφαρμογή τους και επιμένουν να αρνούνται την καταχώριση μειονοτικών συλλόγων που φέρουν στις ονομασίες τους τις λέξεις «τουρκικός» και «μειονότητα».

Η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να λάβει απτά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και του τουρκικού μουσουλμανικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα, μέσω ουσιαστικής διαβούλευσης και διαλόγου με τις ίδιες τις κοινότητες.

Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν η παρούσα επιστολή κυκλοφορούσε ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αχμετ Γιλντιζ

Μόνιμος Αντιπρόσωπος»

Διαβάστε παρακάτω αυτούσια την επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ:







Πηγή: Liberal.gr