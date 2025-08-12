Μεγάλες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Φωκίδα, Βόνιτσα, Άρτα, Πρέβεζα και Χίο με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ρίξει το βάρος σε Ζάκυνθο και Αχαΐα, όπου έχουν γίνει και εκκενώσεις οικισμών. Στην Αχαΐα δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στη Ζάκυνθο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στο νησί ενώ αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει κυκλώσει το χωριό του Αγαλά. Σημειώνεται πως έχουν ήδη καεί κιόσκια και δέντρα που βρίσκονται μέσα στο χωριό, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην Αχαΐα η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ