Αγώνα στα πύρινα μέτωπα με εχθρό τους ισχυρούς βοριάδες δίνουν σε Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, Ζάκυνθο και Άρτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων.

Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στην Κεφαλονιά, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει τεθεί υπό έλεγχο και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Βόνιτσα



Σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα ξέσπασε νωρίτερα σήμερα φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη. Καίει στα σημεία Σωτήρας και Αϊ Λιας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν κινδυνεύουν οικισμοί, ωστόσο την κατάσταση δυσχεραίνουν η υψηλή θερμοκρασία και η ταχύτητα των ανέμων. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στις οποίες έχουν μπει και επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ γίνονται και ρίψεις από εναέρια μέσα.

Νωρίτερα κλήθηκαν σε ετοιμότητα οι κάτοικοιπροκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπάρχουν αναφορές πως ήδη, ένα σπίτι έχει υποστεί ζημιές, είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας.

Ζάκυνθος

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα). Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο. Παράλληλα καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κερί να εκκενώσουν προς Ζάκυνθο.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρεις (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Νωρίτερα στις (08.09 π.μ) ήχησε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ανδρέας Παπαδημητρίου, η πυρκαγιά που μαίνεται σε δύσβατη περιοχή του Αγαλά παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και της έντασης των ισχυρών ανέμων δημιουργείται στροβιλισμός με αποτέλεσμα να αλλάζουν διαρκώς τα μέτωπα της φωτιάς.

«Ανεξέλεγκτη η φωτιά»

H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό, είπε ο δήμαρχος.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις επιχειρήσεις από ανάρτηση του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου.

Κεφαλονιά

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά αλλά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, όπως είπε στο ΕΡΤΝews ο πρόεδρος της Κοινότητας, Ευάγγελος Μαρινάκης. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα, ενώ τα ξημερώματα στάλθηκε 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η εικόνα της φωτιάς στο νησί είναι καλύτερη.

Άρτα



Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στον Αμμότοπο του νομού Άρτας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικών οχημάτων.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε οικισμούς, ωστόσο ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Το έργο της πυροσβεστικής είναι αρκετά δύσκολο, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην Ήπειρο σε συνδυασμό με τους ανέμους.

Πρέβεζα



Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομού Πρέβεζας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, με την υποστήριξη μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 7 πυροσβεστικών οχημάτων και ενός ελικοπτέρου, που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Παράλληλα, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά. Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ξέσπασε φωτιά και στον Δάφνο Φωκίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από ξηράς και άερος και η φωτιά έσβησε.

Παράλληλα, καλύτερη είναι η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης. Υπό πλήρη έλεγχο, τέθηκε, σύντομα, η φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δύσβατο σημείο στην ορεινή Σκοτεινή του δήμου Άργους – Μυκηνών. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης. H εικόνα είναι βελτιωμένη κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων ρίψεων από τα εναέρια μέσα. Οι φλόγες βρήκαν καύσιμη ύλη στο παρθένο δάσος, φτάνοντας και ξεπερνώντας σε ύψος τα 10 μέτρα, πέρασαν την πλαγιά και απείλησαν τα πρώτα σπίτια των Πετραλώνων.

