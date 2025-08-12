Σε τρία μέτωπα δίνουν μάχη οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ελλάδα, από τα ξημερώματα της Τρίτης. Το πρώτο μέτωπο ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, το δεύτερο σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας και το τρίτο στη Ζάκυνθο.

Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Ζάκυνθο όπου στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.

Στη Κεφαλλονιά επιχειρούν 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα.

Στη Κόνιτσα επιχειρούν 21 πυροσβέστες ενώ έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι έτοιμοι για εκκένωση αν κριθεί αναγκαίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ