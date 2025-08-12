Σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Γερμανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, αναδεικνύει τη σημασία της μελέτης των Αρχαίων Ελληνικών, υπογραμμίζοντας τα προσωπικά και πρακτικά οφέλη που αποκομίζει από αυτήν στην καθημερινότητά του στη χώρα.



Ο κ. Κιντλ αναφέρει ότι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών του προσφέρει πρακτικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα, όπως η καλύτερη κατανόηση του ιστορικού υποβάθρου του ελληνικού τοπίου. «Αυτή η γνώση έχει για μένα προσωπικά πολύ πρακτικά πλεονεκτήματα εδώ στην Ελλάδα: π.χ. με βοηθάει το γεγονός ότι έχω εμπεδώσει το ιστορικό υπόβαθρο του ελληνικού τοπίου», γράφει ο Πρέσβης, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της γλώσσας με την πολιτιστική κληρονομιά. Η μελέτη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δυτικής σκέψης.



Διαβάστε το άρθρο:





«Αυτή η γνώση έχει για μένα προσωπικά πολύ πρακτικά πλεονεκτήματα εδώ στην Ελλάδα: πχ. με βοηθάει το γεγονός ότι έχω εμπεδώσει το ιστορικό υπόβαθρο του ελληνικού τοπίου.»



Ο @GerAmbGreece Αντρέας Κιντλ γράφει στην @Kathimerini_gr για την Αξία της μελέτης των Αρχαίων Ελληνικών. pic.twitter.com/fcH4361jYP — Germany in Greece (@GermanyinGreece) August 11, 2025

Βιογραφικό



Ο κ. Andreas Kindl (Αντρέας Κιντλ) έγινε από τον Σεπτέμβριο 2023 ο νέος Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, αντικαθιστώντας τον κ. Ernst Reichel. Γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1964 στην Καρλσρούη, είναι έγγαμος με τρία τέκνα και έως το 1992 έκανε σπουδές στα αρχαία ελληνικά, στη γερμανική φιλολογία, στις ισλαμικές επιστήμες και φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, Βόννης, της Οξφόρδης και της Αλεξάνδρειας με Πτυχίο Magister Artium.



Το 1992 εισήλθε Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, Βόννη και το 1996 υπηρέτησε στην Πρεσβεία στην Τύνιδα. Το 1998 υπηρέτησε στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, Βόννη /Βερολίνο στην Διεύθυνση Ομοσπονδιακού Υπουργικού Συμβουλίου και το 2002 στην Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, στο Τμήμα πολιτικών υποθέσεων.

Το 2005 επέστρεψε στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο ως Αναπληρωτής Διευθυντής του τμήματος για την Εγγύς Ανατολή και το 2007 του ανετέθη ο ρόλος του Επικεφαλής της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Μαζάρ ε Σαρίφ.

Το 2012 επιστροφή στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, Βερολίνο, Διευθυντής Τμήματος Ευρωπαίου Ανταποκριτή και το 2015 Πρέσβης για την Υεμένη (με υπηρεσιακή έδρα το Αμάν). Το 2017 ξανά στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, Βερολίνο ως Εντεταλμένος στρατηγικής επικοινωνίας, το 2020 Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Βηρυτό και τέλος το 2023 Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.