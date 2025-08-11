Σήμερα 11 Αυγούστου 2025, συμπληρώνονται 29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ (1972-1996) από δυνάμεις της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, σε διαδήλωση στη Δερύνεια.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1996, ο ξάδερφός του Σολωμός Σολωμού (1970-1996) έπεσε νεκρός από πυρά, ενώ επιχειρούσε να κατεβάσει την τουρκική σημαία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τίμησε τη μνήμη τους με ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτουργοί παραμένουν ατιμώρητοι, παρά τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού. Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.



