Με τραγικό τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής της γνωστής ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στους Φούρνους Ικαρίας, όπου έκανε τις διακοπές της μαζί με μία φίλη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 77χρονη ηθοποιός επιχείρησε να διανύσει μια μεγάλη απόσταση κολυμπώντας σε βαθιά νερά αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στην ακτή. Κατά τραγική ειρωνεία, στην ίδια παραλία, πριν δύο χρόνια, είχε πνιγεί και ο 11χρονος γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, Χρήστος.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η ξαδέλφη της αλλά και ο ηθοποιός - σκηνοθέτης και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ' αγαπούσε...»

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1975. Κατά τη διάρκεια της μακράς υποκριτικής της διαδρομής συνεργάστηκε με πλήθος θεατρικών σκηνών της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Ελεύθερο Θέατρο, η Ελεύθερη Σκηνή, ο Θ.Ο.Κ, το Κ.Θ.Β.Ε, Θέατρο Τέχνης, το θέατρο Αμόρε κ.α. Ως ηθοποιός υψηλών απαιτήσεων, το θεατρικό της ρεπερτόριο ήταν ευρύτατο και εκτεινόταν από κλασικά μέχρι σύγχρονα έργα σπουδαίων ξένων και Ελλήνων συγγραφέων όπως οι Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Μολιέρος, Τσέχωφ, Γκόρκι, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Μάρκαρης, Χατζής, Αξιώτης, Ρίτσος κ.α ενώ δούλεψε με αξιόλογους σκηνοθέτες μεταξύ των οποίων οι Παντελής Βούλγαρης, Γιάννης Κακλέας, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου και Γιάννης Χουβαρδάς.

Έντονη ήταν και η τηλεοπτική παρουσία της Σοφία Σεϊρλή μέσα από τη συμμετοχή της σε δημοφιλείς σειρές όπως οι «Άγριες Μέλισσες», «Άμυνα Ζώνης», «Μαύρο Ρόδο», «Ανατομία ενός εγκλήματος», «Αστροφεγγιά», «Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη» κ.α., καταφέρνοντας να δώσει σημαντική υπόσταση σε δεύτερους ρόλους, ενώ είχε εμφανιστεί και σε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες.

Επιπλέον, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και δίδαξε υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει, με αφορμή τον ρόλο της μοναχής Αυξεντίας στη σειρά του MEGA, «Μαύρο Ρόδο», είχε διηγηθεί διάφορες ιστορίες από τη ζωή της, ανάμεσα στις οποίες και η διετής νεανική σχέση της με τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό Μισέλ Πικολί : «Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άλλα ήρθα παιδάκι, 4-5 ετών στην Ελλάδα. Θυμάμαι τις βόλτες που με πήγαιναν με το καρότσι στην παραλιακή. Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και όλη μου η ζωή είναι το θέατρο, αλλά έκανα υπέροχα ταξίδια...».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή είχε εξομολογηθεί: «Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι».

Για τη σχέση της με τον Μισέλ Πικολί είχε εξομολογηθεί: «Είπα "όχι" στον Πικολί που τότε ήταν μέγας σταρ και σε μία ζωή στο Παρίσι για να μείνω στην Ελλάδα, γιατί προφανώς φοβήθηκα».

Όσον αφορά στις δύσκολες στιγμές της ζωής της είχε δηλώσει: «Οι απώλειες της ζωής μου με πετύχαιναν πάντα μέσα στη θεατρική διαδικασία, λες και μου το φυλούσε η μοίρα. Η μητέρα μου πέθανε ξημερώματα Κυριακής και εγώ τότε έπαιζα σε μία τρελή κωμωδία με την Καρέζη και τον Καζάκο και μάλιστα έπαιξα διπλή παράσταση. Η Καρέζη και ο Καζάκος εκείνη τη μέρα, μου έδιναν ένα ποτήρι νερό όταν μπαινόβγαινα στην κουΐντα. Η αδελφή μου πέθανε μεσημέρι και εγώ σε λίγες ώρες είχα γενική δοκιμή στο "Ριχάρδο" στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά».

Πηγή: Πρώτο Θέμα