Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πρωί Παρασκευής και ενώ το λιμάνι του Πειραιά είναι γεμάτο, οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 1 στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε πάντως, ότι το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού.

Ενδεικτικά, όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews Κώστας Στάμου, άνθρωποι με βαλίτσες στο χέρι ζητούν πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Προσπαθούν τώρα να επικοινωνήσουν με την πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ στελέχη του Λιμενικού ενημερώνουν ότι τα πλοία θα μείνουν αγκυροβολημένα τις επόμενες ώρες.



Εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης για το απαγορευτικό απόπλου, τα οχήματα πληθαίνουν πίσω από τους καταπέλτες των πλοίων και ολοένα και περισσότεροι επιβάτες, αδειούχοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στις πύλες του λιμανιού.

Πηγή: ΕΡΤ