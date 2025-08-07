Ο Ελληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε - όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu - την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ