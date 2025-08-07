Ενας άντρας ηλικίας 37 και μια γυναίκα 24 ετών, ζευγάρι, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, για την κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση της 10χονης κόρης της γυναίκας,



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.

Το πρωί το ζευγάρι οδηγήθηκε στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματικές διώξεις και οι 2 παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Πρόκειται για οικογένεια Ρομά, που διαμένει σε οικισμό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσε το παιδί

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.



Το κορίτσι επιβεβαίωσε τα καταγγελόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.



Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν.

Ο 37χρονος συνελήφθη στα σύνορα του Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα και η 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.







Πηγή: skai.gr