Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν στην περιοχή Μέλισσα Λεχαινών, της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 87 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 11 αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα.

Επίσης, στην περιοχή πετάει ένα ακόμα αεροπλάνο για τον συντονισμό των εναέριων πυροσβεστικών μέσων.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ilia



🆘 Agroforestry fire in #Kotteika of the regional unit of #Ilia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice