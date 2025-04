Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε την Παρασκευή (11/4) αεροσκάφος της United Airlines που εκτελούσε πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ντουμπάι, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που παρουσίασε επιβάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ βρισκόταν νότια της Κρήτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους επιβάτες παρουσίασε αδιαθεσία που προκάλεσε ανησυχία στο πλήρωμα, το οποίο και ειδοποίησε για επείγουσα ανάγκη ιατρικής φροντίδας, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό, λίγο αργότερα ο επιβάτης κατέληξε.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH