Έντονη ανησυχία για την προστασία της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής του Lady’s Mile εκφράζουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, o MKO για την προστασία της φύσης στην Κύπρο BirdLife Cyprus το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria. Ζητούν από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να διευκρινίσει δημόσια με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και των όρων που διέπουν τη λειτουργία επιχειρήσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το Lady’s Mile αποτελεί μέρος του ευρύτερου συμπλέγματος υγροτόπων Ακρωτηρίου και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή υψηλής οικολογικής σημασίας, ενώ η περίοδος αυτή, όπως σημειώνεται, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο θαλάσσιων χελωνών και ειδών πουλιών που χρησιμοποιούν τα παράκτια και υγροτοπικά ενδιαιτήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria, από την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν έχουν καταγραφεί δραστηριότητες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά τους με το καθεστώς προστασίας της περιοχής και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αυτές, συνεχίζουν, περιλαμβάνουν τη διοργάνωση νυχτερινών εκδηλώσεων(πάρτι), την αυξημένη χρήση της παραλίας κατά τις βραδινές ώρες, την παρουσία έντονου φωτισμού(προβολείς) και θορύβου, την παραμονή εκτεταμένων και βαριάς μορφής υποδομών στην παραλία, όπως τα κρεβατάκια τα οποία βάσει νομοθεσίας πρέπει να απομακρύνονται μετά τις 7μμ και μέχρι τις 7πμ., καθώς και θαλάσσιων σπορ και πλωτών υποδομών.

«Η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται να επιδεινώνεται σταδιακά τα τελευταία πέντε χρόνια, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη συχνότητα δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν την προκαθορισμένη χρήση της παραλίας σύμφωνα με τη περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει την προστατευόμενη περιοχή», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι στο παρελθόν, συγκεκριμένες εκδηλώσεις δεν προχώρησαν, καθώς δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και υποδεικνύεται πως «η προηγούμενη αυτή πρακτική δείχνει ότι οι σχετικές διαδικασίες, τόσο αδειοδότησης όσο και ελέγχου, υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν, όταν υπάρχει η αναγκαία διοικητική βούληση».

Οι ανησυχίες αυτές, όπως αναφέρεται, έχουν τεθεί γραπτώς και κατ’ επανάληψη προς τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, μέσα από επιστολές όπου ζητείται ενημέρωση για το πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζεται, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται όταν εντοπίζεται μη συμμόρφωση.

Κάνοντας λόγο για μη ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, οι δυο οργανισμοί τονίζουν πως «η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, ως αρμόδια αρχή για την περιοχή, οφείλει να διαθέτει ενεργό, σαφές και αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης και επιβολής, ιδιαίτερα σε μια προστατευόμενη περιοχή και κυρίως κατά τη διάρκεια κρίσιμης περιόδου για την άγρια ζωή».

Επιπλέον, σημειώνουν ότι οι μουσικές και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή του Lady’s Mile, μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν από τις αρμόδιες Αρχές, αφού διαφημίζονται εκ των προτέρων και προβάλλονται δημόσια.

Το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria ζητούν όπως οι ΒΒ διευκρινίσουν το πώς ελέγχεται η συμμόρφωση με τους όρους των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις σχετικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, εάν οι δραστηριότητες, όπως οργανωμένες εκδηλώσεις, πάρτι, γάμοι ή πρόσθετες εγκαταστάσεις, είναι αδειοδοτημένες και αν ναι, στη βάση ποιας διαδικασίας αξιολόγησης, ποιές ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση πιθανών παραβάσεων και ποιά μέτρα θα ληφθούν άμεσα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη μείωση της όχλησης/πιεσης κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

«Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να είναι συνεπής, διαφανής, αμερόληπτη, ορατή και χωρίς εκπτώσεις, μέσω της υιοθέτησης μηδενικής ανοχής για να είναι αποτελεσματική», συνεχίζει η ανακοίνωση και τονίζει πως, όταν δραστηριότητες με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα συνεχίζονται χωρίς σαφή ενημέρωση για τον έλεγχο και την επιβολή των όρων που τις διέπουν, «δημιουργείται κενό εμπιστοσύνης στη διαχείριση της περιοχής».

Το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria καλούν τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικούς ελέγχους, πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και επιβολή εκεί και όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση και, να ενημερώσει δημόσια για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί.

Επίσης, καλούν τον Δήμο Λεμεσού και τον Δήμο Κουρίου να ενημερώσουν πώς εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα σχέδια παραλίας.

Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Terra Cypria, στις 16 Ιουνίου, με τις Βρετανικές Βάσεις να απαντούν με δική τους ανακοίνωση, αναφέροντας ότι αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, η οποία ταυτόχρονα δέχεται αυξημένη πίεση από κατοίκους και επισκέπτες και πως «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και η ασφάλεια όσων την επισκέπτονται και τη χρησιμοποιούν αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες μας».

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Πηγή: ΚΥΠΕ