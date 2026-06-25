Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.

Ήδη από χθες, το ιστορικό ρεκόρ που χρονολογείτο από το 1976 και το 1957 έχει καταρριφθεί, με τον υδράργυρο στους 36,1 βαθμούς Κελσίου στο Γκόσπορτ, στις νότιες ακτές της Αγγλίας, την ώρα που η χώρα, όπως ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας» χθες στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της «ακραίας ζέστης» που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας, όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρείχε πρώτες βοήθειες σε συνολικά 3.600 ανθρώπους, «θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων», εξήγησε η London Ambulance Service σε ένα δελτίο Τύπου.



Ολλανδία: Σπάνιος κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη



Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας KNMI εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο.

Η ⁠KNMI ανέφερε πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φθάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ