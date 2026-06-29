Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στους εσωτερικούς χώρους έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την υγεία και την καθημερινότητά μας. Μετά την πανδημία, οι απαιτήσεις των καταναλωτών δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην ψύξη και τη θέρμανση, αλλά επεκτείνονται στην ενεργειακή απόδοση, τον σωστό εξαερισμό και τις τεχνολογίες καθαρισμού του αέρα.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ενέργειας παραμένει υψηλό και η ανάγκη για πιο υγιεινούς χώρους είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της AIRWAY SOLUTIONS, Ιερόθεος Σύριγος, παραχωρεί συνέντευξη στο SigmaLive και αναλύει τις νέες τάσεις στον κλάδο του κλιματισμού και του εξαερισμού. Ως επικεφαλής της εταιρείας, η οποία αποτελεί επίσημο συνεργάτη της Panasonic Heating & Cooling Solutions στην Κύπρο, εξηγεί πώς εξελίσσονται οι ανάγκες των καταναλωτών, ποιες καινοτόμες λύσεις προσφέρονται σήμερα για καθαρότερο και υγιεινότερο αέρα, αλλά και πώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Αυτούσια η συνέντευξη:

1. Τι σημαίνει στην πράξη για τον καταναλωτή το ότι η AIRWAY SOLUTIONS αποτελεί επίσημο συνεργάτη της Panasonic;

Σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει αρχικά την εγγύηση εμπιστοσύνης ενός παγκόσμιου brand που μας επέλεξε ως επίσημο αντιπρόσωπο. Επιπλέον η πρόσβαση σε αυθεντικά προϊόντα, πιστοποιημένους τεχνικούς και άμεση υποστήριξη πιστοποιεί ότι μιλάμε για ολοκληρωμένη λύση από την πώληση μέχρι τη συντήρηση.

2. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες που βλέπετε σήμερα στην κυπριακή αγορά όσον αφορά τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού;

Η παγκόσμια αγορά όπως και η κυπριακή βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Οι καταναλωτές δεν αναζητούν πλέον μόνο ψύξη, θέλουν υγιεινό αέρα, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και έξυπνα συστήματα που διαχειρίζονται εύκολα. Βλέπουμε επίσης μεγάλη ανάγκη σε επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, γραφεία, κλινικές - που θέλουν λύσεις αντάξιες των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

3. Μέχρι πρόσφατα ο κόσμος επέλεγε κλιματιστικά κυρίως με βάση την ψύξη ή τη θέρμανση. Πλέον βλέπουμε να δίνεται μεγάλη έμφαση και στην ποιότητα του αέρα. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η τάση μετά την πανδημία;

Η πανδημία διαμόρφωσε νέα αντίληψη στον καταναλωτή σχετικά με την καθαρότητα του αέρα. Οι προτεραιότητες αλλάξαν, όχι λόγω πολυτέλειας αλλά από ανάγκη. Ο αέρας που αναπνέουμε έγινε μία από τις πιο βασικές ερωτήσεις κατά την αναζήτηση νέου κλιματιστικού από τον καταναλωτή. Η ερώτηση «τι κάνει για την ποιότητα του αέρα» και μετά για BTU και ενεργειακή κλάση θεωρώ είναι μια αλλαγή που ήρθε για να μείνει.

4. Πόσο σημαντικός είναι τελικά ο αέρας που αναπνέουμε μέσα σε σπίτια, γραφεία και κλειστούς χώρους;

Αποτελεί πραγματικότητα ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωή μας είναι σε κλειστούς χώρους. Ο εσωτερικός αέρας, έχει πιστοποιηθεί από αρκετές μελέτες ότι μπορεί να είναι έως και 5 φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό με βακτήρια, αλλεργιογόνα, μούχλα, χημικές ουσίες από έπιπλα και βαφές. Ένα σωστό σύστημα κλιματισμού με αερισμό εξαερισμό και φιλτράρισμα δεν είναι απλώς άνεση, είναι υγεία.

5. Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία από την κακή συντήρηση ή τον ανεπαρκή εξαερισμό των κλιματιστικών συστημάτων;

Απολύτως. Η βασική λειτουργία για την επίτευξη της ψύξης είναι η ανακυκλοφορία του αέρα, που όπως προαναφέραμε έχει αρκετή μόλυνση. Ένα κλιματιστικό λοιπόν, που δεν συντηρείται γίνεται εστία βακτηρίων, μούχλας και αλλεργιογόνων. Διοχετεύει στον χώρο ακριβώς αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Γι’ αυτό στην AIRWAY SOLUTIONS δεν πουλάμε απλώς συσκευές - προσφέρουμε προγράμματα συντήρησης που διασφαλίζουν ότι το σύστημα δουλεύει όπως πρέπει, χρόνια μετά την εγκατάσταση.

6. Η Panasonic Heating & Cooling Solutions επενδύει σημαντικά σε τεχνολογίες καθαρισμού αέρα όπως η nanoe™ X. Τι ακριβώς είναι αυτή η τεχνολογία;

Η τεχνολογία nanoe™ X είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της Panasonic. Παράγει ιόντα OH (hydroxyl radicals) που διεισδύουν στα κύτταρα ιών, βακτηρίων και αλλεργιογόνων και τα εξουδετερώνουν. Σε αντίθεση με τα απλά φίλτρα που παγιδεύουν ό,τι περνά από αυτά, η nanoe™ X δρα ενεργητικά και καθαρίζει τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο, ακόμα και σε επιφάνειες. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί κατά συγκεκριμένων στελεχών ιών. Και το σημαντικότερο, δεν χρειάζεται συντήρηση.

7. Σε ποιους χώρους θεωρείτε ότι είναι πιο αναγκαίες τέτοιες τεχνολογίες; Σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία ή νοσοκομεία;

Δεν μπορείς να θέσεις αναγκαιότητα σε τέτοιες τεχνολογίες. Άλλωστε όλοι θα επιθυμούσαμε να ζούσαμε σε ένα περιβάλλον καθαρό όπου δεν θα χρειαζόμασταν τις τεχνολογίες αυτές. Θα έλεγα ότι σήμερα, είναι αναγκαίες παντού και θα το ιεραρχούσα με προτεραιότητες. Σε νοσοκομεία και κλινικές είναι κυριολεκτικά θέμα ασφάλειας. Σε ξενοδοχεία είναι θέμα φήμης και εμπειρίας επισκέπτη. Σε γραφεία αυξάνει την παραγωγικότητα και έχει αποδειχθεί ότι ο καθαρός αέρας βελτιώνει τη συγκέντρωση. Και στο σπίτι; Εκεί που βρίσκονται τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι μας! Ποιος δεν επιθυμεί το καλύτερο για την οικογένεια του.

8. Ποιες λύσεις προτείνει η AIRWAY SOLUTIONS για πιο υγιεινό αέρα σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους;

Έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Για κατοικίες: κλιματιστικά Panasonic με nanoe™ X, συστήματα εξαερισμού HRV/ERV που ανανεώνουν τον αέρα χωρίς απώλεια ενέργειας, και air purifiers. Για επαγγελματικούς χώρους: κεντρικά συστήματα VRF, fan coil units με φίλτρα υψηλής απόδοσης, και custom λύσεις ανάλογα με τον χώρο και τις απαιτήσεις. Κάθε έργο το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά - δεν υπάρχει «one size fits all»

9. Πέρα από την ποιότητα του αέρα, πόσο σημαντική είναι σήμερα η ενεργειακή απόδοση των συστημάτων κλιματισμού;

Η γρήγορη και εύκολή απάντηση είναι ότι είναι κρίσιμη. Όμως με τις σημερινές τιμές ρεύματος στην Κύπρο, ένα σύστημα χαμηλής ενεργειακής απόδοσης κοστίζει πολύ περισσότερο μακροπρόθεσμα από ό,τι εξοικονομεί στην αγορά. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εάν ο καταναλωτής αγοράσει ένα πολύ καλό ενεργειακό κλιματιστικό για χρήση μόνο τις πολύ ζεστές ή κρύες μέρες τότε την διαφορά στην κατανάλωση θα αργήσει πολύ να τη δει. Εάν η αγορά γίνει για καθημερινή άνεση χώρου, τότε πολύ γρηγορά θα αντιληφθεί την εξοικονόμηση.

10. Με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, πόσο μπορεί ένα σύγχρονο σύστημα να βοηθήσει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος;

Όπως αναφερθήκαμε και πιο πριν, ο λόγος και ο τρόπος χρήσης είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά. Νέας τεχνολογίας μηχανήματα δίδουν εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει και το 30-40% σε σχέση με πιο παλιά κλιματιστικά, ιδίως non inverter. Σε περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων όπου ο κλιματισμός είναι σε λειτουργία από 8 έως 12 ώρες την ημέρα, μπορούμε να αντιληφθούμε την μετάφραση σε εκατοντάδες ευρώ εξοικονόμησης. Εμείς ως AIRWAY SOLUTIONS μπορούμε να συμβάλουμε με την εμπειρία μας στην τελική επιλογή για την βέλτιστή ενεργειακή λύση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.