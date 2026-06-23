Έκκληση στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, απευθύνουν οι αγροτικές οργανώσεις για παροχή περισσότερων ποσοτήτων νερού σε εποχιακές καλλιέργειες, όπως τα καρπούζια και τα πεπόνια, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Τάσος Γιαπάνης Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι «όλες οι αγροτικές οργανώσεις έχουμε στείλει επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας με την οποία ζητάμε συνάντηση για το θέμα της κατανομής του νερού άρδευσης». Δυστυχώς για ακόμα μια φορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αποφάσισε ένα τριετές προγραμματισμό στην παροχή νερού, το οποίο όμως δεν μας ικανοποιεί» είπε.

Είμαστε συνέχισε «στα τέλη Ιουνίου, έχει ήδη περάσει το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, η πληρότητα των φραγμάτων βρίσκεται στο 47% έναντι του 20% που ήταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο και από τη στιγμή που υπάρχουν ποσότητες νερού στα φράγματα, ζητούμε όπως δοθεί περισσότερο νερό στις εποχιακές καλλιέργειες».

Όπως είπε ο κ. Γιαπάνης «για μας πάνω απ’ όλα είναι οι μόνιμες καλλιέργειες που υπάρχουν, δηλαδή οι δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες, επειδή είναι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν πάθει ένα «σοκ» τα τελευταία 4 – 5 χρόνια, λόγω της έλλειψης νερού, λαμβάνοντας υπόψη πως δινόταν νερό μόνο για να κρατηθούν στη ζωή. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να δοθεί τέτοια ποσότητα νερού στις δενδρώδεις και μόνιμες καλλιέργειες μεταξύ των οποίων και τα θερμοκήπια, προκειμένου να παράγουν προϊόντα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γιαπάνης είπε ότι «υπάρχουν και οι εποχιακές καλλιέργειες, που από περιοχή σε περιοχή είναι διαφορετικές, όπως π.χ. τα πεπονοειδή στο Κίτι και στα Περβόλια της επαρχίας Λάρνακας».

«Εάν δεν δοθεί το ελάχιστο νερό που πρέπει, για να παραχθούν τα προϊόντα, να γίνει αποκοπή των πεπονιών και των καρπουζιών και να βγουν στην αγορά, τότε θα έχουμε έλλειψη του συγκεκριμένου είδους που σίγουρα θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της τιμής τους», σημείωσε.

Παράλληλα, συνέχισε «υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου έχουμε το δεύτερο εξαγόμενο προϊόν της Κύπρου μετά το χαλλούμι, δηλαδή την πατάτα και έχουμε ζητήσει όπως δοθούν περισσότερες ποσότητες νερού από το Νότιο Αγωγό για να ποτίζεται το συγκεκριμένο είδος».

«Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ούτε ένας τόνος νερού από το Νότιο Αγωγό, που ξεκινά από την Πάφο και φτάνει μέχρι τα Κοκκινοχώρια, από τον οποίο λαμβάνουν νερό άρδευσης παραθαλάσσια όλες οι επαρχίες δηλαδή Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου», είπε.

Ανέφερε ακόμα πως «τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου αρχίζει η νέα προγραμματική φύτευση των πατατών, που θα χρειαστεί μεγάλες ποσότητες νερού και σε περίπτωση που αυτές δεν δοθούν, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών που έχει κλεισμένα συμβόλαια στο εξωτερικό, η ΣΕΔΙΓΕΠ Λεμεσού και οι ιδιώτες έμποροι, αναμένεται να χάσουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια με αποτέλεσμα οι πατάτες να βγουν από τα ράφια των υπεραγορών στις χώρες αυτές και να αναμένουμε μια περίπου δεκαετία μέχρι να ξαναμπεί το κυπριακό αυτό προϊόν στα ράφια».

Σε άλλη ερώτηση ο ΓΓ του Παναγροτικού απάντησε πως «αρκετοί από τους αγρότες μας είναι μέσα σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία χειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών».

Εξήγησε ότι σε αυτά τα προγράμματα έχουν εγκριθεί συγκεκριμένοι καλλιεργητές, που πρέπει να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες εκτάσεις γης, με συγκεκριμένες φυτείες και να παράξουν συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων.

«Εάν δεν τηρηθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα είτε αφορούν την καλλιέργεια πατάτας ή άλλων προϊόντων, τότε οι καλλιεργητές, όχι μόνο θα πληρώσουν πρόστιμο αλλά θα βγουν από αυτά και θα γίνει ανάκληση των χρημάτων που τους δόθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια», προειδοποίησε.

Το πρόβλημα, συνέχισε «είναι πολύ σοβαρό, αφού βάση της συμμετοχής τους σ’ αυτά τα προγράμματα είχαν εγκριθεί να λάβουν συγκεκριμένες ποσότητες νερού για τις φυτείες τους, κάτι που το κράτος δεν έπραξε».

«Ζητήσαμε από την Υπουργό Γεωργίας και από τον ΚΟΑΓ, αφού οι αγρότες δεν είναι υπαίτιοι για τη μη τήρηση των συμβολαίων τους, να ληφθεί πολιτική απόφαση ώστε να μην τους επιβληθεί πρόστιμο και να μην γίνει ανάκληση των χρημάτων που τους δόθηκαν», ανέφερε.

Για μας, συνέχισε ο κ. Γιαπάνης «είναι αδιανόητο αφού στα φράγματα υπάρχουν υπερδιπλάσιες ποσότητες νερού από πέρσι, να μην δοθούν τουλάχιστον οι απαραίτητες ποσότητες νερού για να παραμείνουν στη ζωή οι συγκεκριμένες καλλιέργειες».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο ΓΓ του Παναγροτικού είπε πως «δεν αποκλείουμε τη λήψη δυναμικών μέτρων όσον αφορά το νερό άρδευσης».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον μπορεί να δοθεί νερό από τις Μονάδες Αφαλάτωσης και το ανακυκλωμένο νερό, ο κ. Γιαπάνης είπε πως «μπορούν να δοθούν κάποιες ποσότητες». Ωστόσο, διευκρίνισε, «είναι συγκεκριμένες οι καλλιέργειες στις οποίες μπορεί να δοθεί ανακυκλωμένο νερό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει το απαραίτητο δίκτυο για να μπορέσουν να πάρουν όλοι οι παραγωγοί».

Όσον αφορά τις Μονάδες Αφαλάτωσης, εξήγησε ότι «υπάρχει ο προγραμματισμός για να μπορεί να καλυφθεί το νερό ύδρευσης, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα έργα σε εξέλιξη τα οποία όμως είναι μεσοπρόθεσμα, δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε νερό από αφαλατώσεις προς το τέλος του 2027, το 2028 και προς το τέλος του 2029. Ακόμα υπάρχουν κάποια προγραμματισμένα έργα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα όπως η δημιουργία κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης στο Μαζωτό».

Για το συγκεκριμένο θέμα ο ΓΓ του Παναγροτικού είπε πως «το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίσει διάταγμα αναστολής εργασιών για την κινητή μονάδα αφαλάτωσης». «Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον προγραμματισμό για να δοθούν ποσότητες νερού από Μονάδες Αφαλάτωσης τουλάχιστον 3 – 5 χρόνια πίσω», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ