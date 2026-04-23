Η πρώτη πλήρης επιστημονική έρευνα για τη ρύπανση από μικροπλαστικά (1–5 mm) και μεσοπλαστικά (5–25 mm) στις ακτές της Κύπρου δημοσιεύτηκε στο Journal of Environmental Chemical Engineering. Παρέχει μοναδικά δεδομένα για την προέλευση και τα πρότυπα εναπόθεσης πλαστικών, επιβεβαιώνοντας τη θάλασσα ως κύρια πηγή, και όχι τις χερσαίες δραστηριότητες.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα κατακερματισμένα πλαστικά που βρίσκονται στις ακτές προέρχονται κυρίως από τη θάλασσα και όχι από ποτάμια ή απορροές από τη στεριά», εξήγησε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Ιωάννης Σάββα. «Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα σχετίζεται περισσότερο με τη ρύπανση της ανοικτής θάλασσας παρά με τοπικά απόβλητα, και οι τρόποι διαχείρισης πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη».

Η μέση πυκνότητα μικροπλαστικών που καταγράφηκε έφτασε τα 337 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο, με μία παραλία να καταγράφει έως και 2422 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ένα μεμονωμένο δείγμα έφτασε τα 4020 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο. Μια επερχόμενη μελέτη (υπό προετοιμασία) έχει καταγράψει ακόμη υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας έως και τα 20600 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα πιο συχνά πλαστικά που βρέθηκαν ήταν χαμηλής πυκνότητας, όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (PP) και το πολυστυρένιο (PS), τα οποία συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Μέσω της εξέτασης πολλαπλών κατηγοριών απορριμμάτων (μικρο-, μεσο- και μακρο-), η μελέτη εισάγει επιπλέον ένα νέο εργαλείο ταξινόμησης για τον προσδιορισμό των παράκτιων περιοχών που είναι πιο ευάλωτες σε θαλάσσια ή χερσαία προέλευση απορριμμάτων.

«Η μελέτη αυτή δείχνει ότι τα θαλάσσια ρεύματα και η έκθεση των ακτών παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύπανση», πρόσθεσε ο Δρ. Σάββα. «Η μέθοδος που αναπτύξαμε μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να χρησιμοποιούν καλύτερα τους χρηματοοικονομικούς πόρους τους, εστιάζοντας τις δράσεις καθαρισμού και πρόληψης εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο».

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσω της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Χάιφα και του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι διαθέσιμη εδώ.