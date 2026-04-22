Εκδήλωση με επίκεντρο την αυξανόμενη απειλή της αντιμικροβιακής αντοχής και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία, την κτηνιατρική και τα συστήματα τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση με τίτλο «Αντιμικροβιακή Αντοχή: Μια Πρόκληση για το Σύστημα Ενιαίας Υγείας» θα διεξαχθεί από τις 13:30 έως τις 17:00 στη Λεβέντειος Πινακοθήκη και διοργανώνεται από τη ΜΚΟ Animal Advocacy & Food Transition, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης, με τη στήριξη του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, με επιπτώσεις που εκτείνονται τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα και την αγροδιατροφική αλυσίδα. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνοτροφία, πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν επιβράδυνση της τάσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο συστηματικές και δομικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση θα εστιάσει στη διασύνδεση της αντιμικροβιακής αντοχής με την ευζωία των ζώων και τα μοντέλα εκτροφής, εξετάζοντας πώς η ενίσχυση της πρόληψης, η βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και η συνολική αναβάθμιση της υγείας των ζώων μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό η διευθύντρια του Animal Advocacy & Food Transition, Όλγα Κήκου, ενώ εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και της κτηνιατρικής πράξης, μεταξύ των οποίων οι Nancy De Briyne (Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης), Cóilín Nunan (Alliance to Save Our Antibiotics), Δημήτρης Τσάλτας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Κωνσταντίνος Τσιούτης (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Σμαράγδα Σωτηράκη (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Αλέξανδρος Στεφανάκης (Biolab Crete) και Δημήτρης Επαμεινώνδας (Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος).

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής, δίνοντας έμφαση στη χρήση αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική και στα συστήματα εκτροφής, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο προληπτικής και ολιστικής προσέγγισης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή μέσω του παρακάτω συνδέσμου έως τις 28 Απριλίου.