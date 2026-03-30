Το Τμήμα Γεωργίας προειδοποιεί τους γεωργούς και τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να αποφεύγουν οποιονδήποτε ψεκασμό μελισσοτοξικών σκευασμάτων κατά το στάδιο της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών.



Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα υπογραμμίζει ότι σε κάθε ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναγράφονται περιορισμοί και μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την προστασία των μελισσών, σημειώνοντας ότι η μη συμμόρφωση συνιστά παράβαση σύμφωνα με τον Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Επιπλέον, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους πριν από οποιονδήποτε ψεκασμό, ώστε να μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των μελισσοκομείων τους.

Εξάλλου, αναφέρει ότι από την πλευρά τους οι μελισσοκόμοι πρέπει να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, προαιρετικά τηλέφωνο) και να φέρουν την καθορισμένη σήμανση στις κυψέλες, όπως ορίζει το Τμήμα Γεωργίας (π.χ. Λ – 155 – 10 για Λευκωσία).

Σε περίπτωση που χρειαστεί απομάκρυνση του μελισσοκομείου, οι κάτοχοι πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το αντίστοιχο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο με τα στοιχεία που αναγράφονται στις κυψέλες, για τον εντοπισμό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κλάδο Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας: 22408521, 22408530, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: 22819704, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803900, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: 24202840, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812130, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: 26804601 και το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς: 25874031.



Πηγή: ΚΥΠΕ